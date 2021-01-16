جيش الاحتلال يقمع مسيرة «كفر قدوم».. ويتدرب على اشتباكات في غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون انتهاكاتهم اليومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بقمع المسيرات السلمية.

وأصيب اليوم 3 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم مسعف، فضلا عن اختناق العشرات، خلال قمع جيش الاحتلال، مسيرة «كفر قدوم» المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 17 عاما، شرق قلقيلية «واحدة من المحافظات الـ16 التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية».

وفي إطار استفزازات واعتداءات المستوطنون على الفلسطينيين، هاجم مستوطنون إسرائيليون، تحت حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، منازل الفلسطينيين ومساكنهم، في «مسافر يطا» جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وقال منسق لجان الحماية والصمود في جنوب الخليل، فؤاد العمور، لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إن مستوطني «كرمئيل وماعون وافيجال» جنوبي الخليل، اعتدوا على رعاة الماشية والمزارعين الفلسطينيين، مضيفا إن الأهالي تصدوا للمتسوطنيين وأجبروهم على المغادرة.

من جانبه، طالب وزير «شؤون الاستيطان» الإسرائيلي تساحي هنجبي، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني جانتس، بعدم المصادقة على مشاريع بناء فلسطينية في المنطقة المصنفة «سي» دون الرجوع الى «الكابينيت»، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

و«الكابينيت» هو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية.

وكانت وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت عن موافقتها على عدد من الخطوات الأولية لمشاريع بناء فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وأهمها توسيع «قرية الولجة» غرب بيت لحم، وتوسيع «قرية حزما» في محيط مدينة القدس المحتلة.

وأوضح هنجبي، أن خطط البناء التي يسمح «جانتس» بمناقشتها تتضمن تشييد منازل قرب القدس، ما ينعكس سلبا على مصالح إسرائيل الاستراتيجية في المنطقة «سي».

من جانبه، أعلن «نادي الأسير» الفلسطيني، اليوم، تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في صفوف الأسرى في سجن «ريمون» الإسرائيلي، محذرا في بيان صحفي، من خطورة انتشار عدوى الفيروس بين الأسرى.

وأشار «نادي الأسير»، إلى أن عدد الإصابات بكورونا في صفوف الأسري بسجون الاحتلال منذ بداية انتشار الفيروس تجاوزت الـ191 إصابة، معظمها في سجن «جلبوع» الإسرائيلي في نوفمبر 2020، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وحمل النادي، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى.

وعلى صعيد آخر، قال رئيس لجنة «الانتخابات المركزية» الفلسطينية، حنا ناصر، إن لقاءً سيعقد خلال أسبوع بين الفصائل الفلسطينية في مصر لحل بعض الأمور الفنية الخاصة بالانتخابات.

وأشار ناصر، خلال مؤتمر صحفي بـ«رام الله»، عقد ظهر اليوم، أن المراسيم التي أصدرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن» بخصوص الانتخابات كانت بالتوافق مع جميع الفصائل على إجرائها.

وكان عباس، أصدر مساء أمس الجمعة، مرسومًا بإجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو المقبل، عقب استقبال الرئيس الفلسطيني لرئيس لجنة الانتخابات المركزية، في مقر الرئاسة الفلسطينية بـ«رام الله».

من جانبها، كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية، في وقت سابق من اليوم، عن محاولة كتائب «عز الدين القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» اختراق منظومة عمل السفن الحربية الإسرائيلية المتواجدة قبالة ساحل قطاع غزة.

بدورها، حولت «الكتيبة 401» التابعة للواء المدرعات في جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة «عسقلان»، أكبر وأقدم مدن فلسطين التاريخية الواقعة على بعد 65 كيلو متر غرب القدس المحتلة، إلى مدينة عمليات، وأجرت قوات الاحتلال مناورات حية تحاكي عمليات عسكرية واشتباكات داخل قطاع غزة.

وأعلن عدد من رؤساء السلطات المحلية العربية نيتهم مقاطعة اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لبحث خطة مكافحة العنف بالمجتمع العربي، واعتبر الرؤساء، أن الاجتماع محض انتخابي.

وقالت «هيئة البث الإسرائيلي»، إن من بين المقاطعين للاجتماع الذي سيعقد غدا الأحد، عبر تطبيق «زوم»، رئيس بلدية عرابة عمر نصار.

وقال نصار، إن اللقاء تفوح منه رائحة انتخابية قوية، واتهم رئيس بلدية عرابة، نتنياهو، بأنه امتنع بشكل منهجي منذ 12 عاما عن مكافحة هذه الآفة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.