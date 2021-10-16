خطوة بخطوة.. طريقة تحويل العداد الكودي إلى شرعي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن الطرق التي أتاحتها وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والتنمية المحلية لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني «شرعي» لكي يحصل المشترك على فاتورة استهلاك شهرية تحمل اسمه من خلال تبديل رقم العداد على الكارت باسم المشترك صاحب أو مالك العقار، ولتقنين وضعة بعد إنهاء إجراءات التصالح مع الإدارات المحلية.

العداد الكودي تصدر بموجبه فاتورة استهلاك أو كارت برقم

وأكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء على أن العداد الكودي أو المؤقت هو عداد يتم تقديم طلب الحصول عليه للأشخاص الذين يستمدون تيارًا كهربائيًّا بصورة غير قانونية، وذلك لضمان دقة المحاسبة على الاستهلاك الفعلي وهو عداد مؤقت وتصدر بموجبه فاتورة استهلاك الكهرباء أو الكارت برقم وليس باسم صاحب العقار أو الوحدة السكنية، لافتا إلى أن العداد الكودي هو عداد كهرباء مسبوق الدفع ولكنه لا يحمل اسم مالك الوحدة التي يتم توصيل التيار لها ولكن يحمل رقمًا كوديًا ولا يختلف سعر الكيلو وات ساعة في العداد الكودي عن غيره، وتتم محاسبة المشترك وفقًا لأسعار الشرائح المعلن عنها.

آلية تركيب العداد القانوني

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى أنه يتم تركيب العداد القانوني مع وجود التصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة لإتمام التوصيل بصورة قانونية، حيث يتم إصدار فاتورة الاستهلاك الشهرية باسم مالك العقار أو الوحدة السكنية.

كيفية تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني «شرعي»

قال المصدر إن وزارة الكهرباء حددت عددا من المستندات والإجراءات التي يجب أن يتبعها المواطن لتحويل عداد الكهرباء الكودي الذي يتم تركيبه بالوحدات والمباني المخالفة إلى عداد قانوني يحمل اسم مالك الوحدة ويصبح سندًا قانونيًا للوحدة وهي كالتالي.

- خطاب التصالح مع المحليات وفقًا لقانون مخالفات البناء موجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

- صورة من البطاقة الشخصية.

- صورة من عقد ملكية الوحدة.

- العقد المبرم بين المشترك وشركة توزيع الكهرباء الخاص بالعداد الكودي.

- تقديم طلب بشركة التوزيع مرفق به المستندات المطلوبة بتحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني بعد إنهاء إجراءات التصالح.

- تحويل العداد الكودي لقانوني لا يتطلب أي مصاريف مالية إضافية.

- تغير العداد الكودي لقانوني لا يحتاج لتغيير العداد مرة أخرى، لأنه عداد مسبوق الدفع.

طريقة تقديم طلب تحويل العداد الكودي إلى قانوني

- الدخول على موقع www.ses360.net.

- اختيار خدمة طلب تركيب عداد قانوني.

- استكمال البيانات المطلوبة والتأكد من صحة البيانات.

- إرفاق المستندات المطلوبة.

- إرسال الطلب.