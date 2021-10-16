وزيرة الثقافة تشهد الحفل الختامي للمشروع الوطني للقراءة.. غدا بالأوبرا

أعلنت مؤسسة البحث العلمي «مصر – دبي»، تعديل الموعد المعلن مسبقا للحفل الختامي والمؤتمر والذي تنظمه المؤسسة لإعلان الفائزين في الدورة الأولى من المشروع الوطني للقراءة والمقرر عقده غدا الأحد الموافق 17 بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، إلى الواحدة ظهرا بدلا من الحادية عشر صباحا، ومن المقرر أن يشهد الحفل حضور كل من الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونجلاء الشامسي، رئيس مؤسسة البحث العلمي والأمين العام للمشروع الوطني للقراءة.

ويتضمن الحفل الإعلان عن الفائزين بالدورة الأولى من المشروع على مستوى الجمهورية وتكريمهم، وكذلك الإعلان عن إطلاق الدورة الثانية من المشروع.

3.5 مليون طالب شاركوا في المشروع الوطني للقراءة

واشترك 3.5 مليون طالب من المدارس، عن طريق مدارسهم أو معاهدهم الأزهرية، كما شارك في المسابقة طلاب الجامعات الحكومية وألأزهرية والخاصة، كما شارك فيها المعلمون في المدارس، في فئة «المعلم المثقف» إضافة إلى مشاركة المؤسسات التنويرية الرسمية والأهلية.

جوائز المشروع

يحصل أصحاب المراكز الأولى والثانية على جائزة قدرها مليون جنيه ونصف مليون جنيه، وتتدرج الجوائز من ربع مليون إلى 100 ألف جنيه، حتى تصل إلى 50 ألف جنيه، إضافة إلى زيارة لأكبر المكتبات في العالم.

رعاة وشركاء المشروع

يقام المشروع الوطني للقراءة بمشاركة ورعاية وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف وبالتنسيق مع وزارات التعليم العالي والثقافة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، وذلك بهدف تحقيق استدامة معرفية لدى جميع فئات المجتمع، لتعزيز ريادة مصر الثقافية تماشياً مع رؤية الدولة لعام 2030.

والجدير بالذكر أن هذه الاحتفالية هى استكمال لنجاح المشروع في عامه الأول والذي حقق مشاركة بنسبة 10% وفق خطة عشرية تهدف أن تثمر في عامها العاشر تحقيق الإقبال الشمولي لجميع المستهدفين في جمهورية مصر العربية.