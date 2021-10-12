وزيرة الثقافة تشارك في الاحتفال بمئوية تأسيس المملكة الأردنية

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، ونظيرتها الأردنية هيفاء النجار، اليوم، الاحتفالية الضخمة التي أقيمت بمناسبة مئوية تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية ونظمها صندوق الحسين للإبداع والتفوق بالتعاون مع جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن، وأحياها أوركسترا القاهرة السيمفوني بمشاركة أوركسترا المعهد الوطني للموسيقى مع المطربة غادة عباسي بقيادة الموسيقار هيثم سكرية، وذلك على مسرح قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب.

وجاء ذلك بحضور شريف كامل سفير مصر بالأردن، وعدد من الأمراء والسفراء وأعضاء السفارة المصرية، وهزاع البراري أمين عام وزارة الثقافة الأردنية ومجموعة من الشخصيات السياسية والعامة بالأردن.

السيمفوني يشارك في مئوية تأسيس الأردن

وهنأت إيناس عبد الدايم الأردن وشعبها، مؤكدة فخرها بالتواجد المصري في الاحتفال بمئوية تأسيس المملكة، وأشارت إلى أن مشاركة الأوركسترا السيمفوني في هذه المناسبة يعد نواة لتعزيز التعاون مع الأشقاء في مختلف مجالات الإبداع باعتبار القوى الناعمة من أهم وسائل التواصل بين الشعوب.

تعاون مثمر بين مصر والأردن

ومن جانبها، شكرت هيفاء النجار مصر والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على المشاركة في الاحتفال بمئوية تأسيس المملكة، وأبدت سعادتها بالتعاون المثمر مع مصر، وثمنت الاستفادة من خبرائها في مختلف مجالات الإبداع وبالمستوى المتميز للأوركسترا، والذي نجح باقتدار في تقديم سيمفونية حبيتك عمان، والتي صورت تاريخ المملكة.

وكان أوركسترا القاهرة السيمفونى بمشاركة أوركسترا المعهد الوطني للموسيقى والمغنية الشابة غادة عباسي بقيادة الموسيقار هيثم سكرية، قدم سيمفونية بعنوان «المملكة الأردنية الهاشمية.. حبيتك عمان»، من تأليف قائد الحفل، وكلمات علي البتيري، وتحكي قصة الأردن من خلال محاور متعددة وتصور تأسيس الدولة الأردنية وتعايش نسيجها بمختلف أطيافه ويتم من خلالها استخدام الألحان الشعبية الأردنية كأفكار بنائية وألحان دالة.

كما تتناول مسيرة الهاشميين عبر الزمن مروًرا بالثورة العربية الكبرى وتعريفا بالملوك الهاشميين الذين أسسوا لنهضة الأردن، يليها تصوير لعهد الملك عبد الله الثاني بن الحسين مع السرد الدرامي لحياته قبل توليه الحكم وتصوير الأفراح الأردنية من خلال العرس الأردني، والذي يتم فيه تقديم نماذج لحنية من شتى مناطق المملكة الشمالية والجنوبية والريفية والبدوية والأصول الفلسطينية والشامية والشركسية، وتجسد أيضا مسيرة الأردن والتقدم والازدهار في مختلف المجالات العلمية، الاقتصادية، التعليمية، النهضة العمرانية، وغيرها من المجالات، وتم تقسيمها إلى خمس حركات، وهي: الثورة العربية الكبرى، ميلاد أمير هاشمي، العرس الأردني، مرثية الحسين، والفجر الجديد.

تضمنت الاحتفالية كلمة سهى بواب المديرة التنفيذية لجمعية أصدقاء مهرجانات الأردن التي رحبت خلالها بالحضور الفني والثقافي المصري وحرصت مندوب الملك عبد الله الثاني هيفاء النجار ، وزيرة الثقافة الاردنية علي إهداء درع التكريم للدكتور ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة تقديرا للمشاركة المتميزة لأوركسترا القاهرة السيمفوني في الاحتفال بمئوية اللملكة كما تسلم الموسيقار هيثم سكرية درع تكريم والدكتور علي ياغي ومدير عام صندوق الحسين للابداع و التفوق.