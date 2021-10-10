طارق شوقي يشهد حفل ختام المشروع الوطني للقراءة بالأوبرا الأحد المقبل

تستعد مؤسسة البحث العلمي «مصر – دبي»، لتنظيم المؤتمر والحفل الختامي لـ المشروع الوطني للقراءة في دورته الأولى، والمقرر عقد الحفل صباح يوم الأحد المقبل بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

يحضر الحفل، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونجلاء الشامسي، رئيس مؤسسة البحث العلمي والأمين العام للمشروع الوطني للقراءة، وسيتمّ خلال الحفل الإعلان عن الفائزين بالدورة الأولى من المشروع على مستوى الجمهورية وتكريمهم، والإعلان عن إطلاق الدورة الثانية من المشروع.

شركاء المشروع

يُقام الحفل بمشاركة وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف وبالتنسيق مع وزارات التعليم العالي والثقافة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، من أجل تحقيق استدامة معرفية لدى جميع فئات المجتمع، لتعزيز ريادة مصر الثقافية تماشياً مع رؤية الدولة لعام 2030.

المشروع الوطني للقراءة

وعن أبعاد المشروع، قال هشام السنجري المشرف على المشروع الوطني للقراءة بمصر: «اشترك 3.5 مليون طالب من المدارس والمعاهد الأزهرية، عن طريق مدارسهم، والبعد الثاني للطالب الجامعي، وهو لطلاب التعليم العالي في مصر، ويتضمن الجامعات الحكومية والخاصة والأزهر».

وتابع «السنجري»، في حوار سابق لـ«الوطن»، أنَّ البعد الثالث من المشروع هو «المعلم المثقف»، وهي جائزة خاصة بالمعلم، أما البعد الرابع هو المؤسسة التنويرية، التي تتشابه في أهدافها مع مؤسسة البحث العلمي، أي أنها تدعم القراءة والمشروعات بالقراءة والمكتبات المدرسية.

جوائز المسابقة

يحصل أصحاب المراكز الأولى والثانية على جائزة قدرها مليون جنيه ونصف مليون جنيه، وتتدرج الجوائز من ربع مليون إلى 100 ألف جنيه، حتى تصل إلى 50 ألف جنيه، إضافة إلى زيارة لأكبر المكتبات في العالم.

جدير بالذكر، أنَّ هذه الاحتفالية استكمال لنجاح المشروع في عامه الأول والذي حقق مشاركة بنسبة 10% وفق خطة عشرية تهدف أنَّ تثمر في عامها العاشر تحقيق الإقبال الشمولي لجميع المستهدفين في مصر.