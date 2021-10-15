السيسي يسأل مهندسا عن تطوير «الأوتوستراد»: «لسه ماخلصش؟» (فيديو)

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على التواصل مع المهندسين المشرفين على أعمال تنفيذ الطرق والمحاور المرورية الجديدة وتطوير القائمة للاطمئنان على سير الأعمال.

وسأل الرئيس، خلال جولته التفقدية اليوم، أحد المهندسين عن أعمال تطوير طريق الأوتوستراد، قائلاً: «لسه ماخلصش؟»، ليوضح المهندس أنه يجري العمل على التنفيذ بصفة مستمرة.

الرئيس يستمع لشرح المهندسين حول تطوير وإنشاء المحاور المرورية الجديدة بالقاهرة الكبرى

واستمع الرئيس السيسي إلى شرح من أحد المهندسين حول أعمال المحاور المرورية في نطاق القاهرة الكبرى، وقال المهندس إن هناك قرابة 85 كيلومترًا من الطرق والمحاور المرورية تسهل الحركة المرورية بين شمال وشرق وجنوب القاهرة، وحتى القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والطريق الدائري الأوسطي.

وأضاف المهندس أن تلك المحاور الجديدة قللت زمن الرحلات المرورية، والضغط على المحاور القديمة مثل طريق «القاهرة - السويس»، والطريق الدائري، كما قللت التلوث البيئي، وخففت أعباء المرور على المواطنين.

وتحدث المهندس عن ربط المحاور والطرق المرورية ببعضها البعض؛ فتم ربط محور «شينزو آبي» بمحور نجيب محفوظ عن طريق كوبري سمير غانم، وتم ربط محور جيهان السادات بمحور الميثاق حتى محور السادات ثم العاصمة الإدارية الجديدة، وتم تحرير الحركة في المحور الأخير عبر تنفيذ 3 أعمال صناعية.

ولفت المهندس إلى ربط محور جمال محمد علي في منطقة الزهراء بمحور طه حسين، كما تم ربط محور الجيش بمحور جمال عبدالناصر، وتم ربط محور الشهيد مع محور الجيش، وتم تحرير الحركة في محور الجيش، كما تم ربط محور حسب الله الكفراوي بالطريق الدائري وصولاً للطريق الدائري حتى العاصمة الجديدة.

المهندسون للرئيس السيسي: تنفيذ 35 عملاً صناعيًا على المحاور المرورية لتحرير حركتها

وتحدث مهندس آخر عن تنفيذ قرابة 35 عملا صناعيا في المحاور المرورية لتحرير الحركة فيها بالكامل، سواء كباري مشاة أو أنفاق أو كباري، مشيراً لانتهاء بعض الأعمال، وما زال العمل يجري في الأعمال الأخرى.

كما تحدثت مهندسة حول توسعة طرق محور يوسف السباعي ومحور السادات ومصطفى كامل ونجيب محفوظ وكوبري سمير غانم وطه حسين، لتصبح بـ7 حارات، منها 5 حارات رئيسية، لافتة إلى أنهم واجهوا تحديات في التوسعات، مثل الكيانات المتعدية على حرم الطريق، وتمت إزالتها بحسب توجيهات الرئيس.

ولفتت المهندسة إلى بدء تنفيذ خطوط الانحدار لأعمال الصرف الصحي في القاهرة الجديدة.

وعقب استماع الرئيس لعرض المهندسين وجّه إليهم الشكر على حجم المجهود المبذول، قائلاً: «متشكرين»، ثم غادر الموقع.