حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021.. هبة السيسي تظهر بفستان زجاجي

خطفت الفنانة هبة السيسي، الأنظار، فور وصولها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021، والمُقام حاليًا في مسرح البلازا، بمدينة الجونة، بمشاركة العديد من نجوم الفن، إذ ارتدت فستانل زجاجيل، في إطلالة بسيطة وغريبة في آنٍ واحد.

وحظيت هبة السيسي، بتعليقاتٍ من قِبل مصوري ومراسلي القنوات الفضائية، على ريد كاربت حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021، بشأن ارتداء فستان زجاجي، فضي اللون، إذ ظلت لدقائقِ بسيط لالتقاط الصور التذكارية قبل دخولها قاعة الحفل.

توافد النجوم على حفل افتتاح مهرجان الجونة السنيمائي 2021

وبدأ حفل افتتاح مهرجان الجونة السنيمائي 2021، في دورته الخامسة، بمشاركة العديد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي والعالم، حيث وصل قبل قليل، كل من نجلاء بدر، وبشرى، ونسرين طافش، وشيرين رضا، وأروى جودة، ومنة شلبي، والمخرج أمير رمسيس، وانتشال التميمي، ونجيب ساويرس، وكذلك أحمد السقا، وعصام السقا، وعمرو وهبة، ومروان يونس، وشادي ألفونس وخالد منصور وداوود حسين، وخالد سليم وزوجته وآخرين.

منح أحمد السقا جائزة الإنجاز الإبداعي في مهرجان الجونة السينمائي 2021

ويشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021، في دورته الخامسة تكريم الفنان أحمد السقا، ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، تقديرًا لمشواره الفني، كونه رائدًا في أفلام الحركة والأكشن، كما سيتم تكريم الفلسطيني محمد البكري.

محمد رمضان يُقدم الأغنية الرسمية في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021

ويُقدم الفنان محمد رمضان، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021، الأغنية الرسمية للدورة الخامسة، تحت عنوان «جو البنات»، حيث سيُقدمها بمُشاركة كلّ من الفنان العالمي من أصل مغربي «ريد وان»، والملحن المغربي نعمان بلعياشي، بينما يتولى حسام الحسيني إخراج الكليب، الذي سيُطرح خلال الفترة القليلة المُقبلة، عبر القناة الرسمية للفنان محمد رمضان.