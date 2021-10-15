رئيس التحرير

محمود مسلم

السيسي يهنئ أبناء مصر بالخارج بمناسبة قرب حلول المولد النبوي

كتب:

الوطن
11:55 ص | الجمعة 15 أكتوبر 2021
السيسى

السيسى

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة قرب حلول المولد النبوى الشريف.

وقال السيسي- في برقية تهنئة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج، اليوم الجمعة، إلى أبناء الجاليات المصرية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: «الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج، إنه لمن دواعي سروري أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى ميلاد رسولنا الكريم سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، مُتمنياً لكم دوام التوفيق والنجاح ولمصرنا العزيزة المزيد من التنمية والتقدم والازدهار.. مع أطيب تمنياتي وكل عام وأنتم بخير».

اقرأ المزيد:

«السيسى» للأوروبيين في قمة «فيشجراد»: أنا مسئول عن 100 مليون مصري والحفاظ عليهم ليس يسيراً

«السيسى» فى ذكرى نصر أكتوبر: الشعب المصرى «عظيم وأبىّ وكريم» وفضله على الجيش لن يُنسى أبداً

السيسى يعقد جلسة مباحثات مع نظيره العراقى برهم صالح

رئيس وزراء العراق يستقبل السيسى بمطار بغداد الدولى

الرئيس السيسى يصل العراق للمشاركة فى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

دعم مالي وتدريبي.. حقوق منحها الرئيس السيسى لشباب مصر