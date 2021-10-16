خطوات الدخول على لينك التسجيل للقاح كورونا في مصر.. كل اللقاحات آمنة

يبحث كثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر محرك البحث العالمي «جوجل» عن خطوات الدخول على لينك التسجيل للقاح كورونا في مصر، وذلك تسهيلا على المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا خلال الفترة المقبلة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الجائحة.

خطوات الدخول على لينك التسجيل للقاح كورونا

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن خطوات الدخول على لينك التسجيل للقاح كورونا في مصر، وذلك تسهيلا على المواطنين الراغبين في التسجيل والحصول على لقاح كورونا في مراكز التطعيم المختلفة المنتشرة في مختلفة المحافظات، وذلك لتجنب المواطنين من الإصابة بالفيروس، وتشمل الخطوات ما يلي:

- تسجيل الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

- الضغط على تسجيل لطلب اللقاح.

- تحديد الفئة العمرية التي ينتمى إليها الراغب في الحصول على اللقاح وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.

- إدراج البيانات الأساسية وهي (اللغة، الاسم الرباعي، الرقم القومي، النوع، تاريخ الميلاد، المحافظة التي تود تلقي اللقاح بها).

- الإجابة عن سؤال هل تعانى من أمراض مزمنة؟

- في حالة وجود أي مرض مزمن قم بالضغط على أيقونة «نعم».

- إرفاق صورة من التقارير والشهادات التي تثبت وجود مرض مزمن.

- كتابة الوظيفة.

- كتابة رقم المحمول.

- كتابة البريد الإلكتروني اختياري.

- التأكد من صحة البيانات ثم الضغط على «أيقونة استكمال».

- يحصل بعدها المواطن على كود مكون من 20 رقما عبر رسالة نصية يجب الاحتفاظ به حتى التوجه للحصول على اللقاح.

خطوات الدخول على لينك التسجيل للقاح كورونا.. جميع اللقاحات آمنة

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن جميع اللقاحات التي توفرها في مراكز التطعيم المختلفة في مصر آمنة ولا تدعو للقلق، وجميع الأعراض المصاحبة عند أخذ اللقاح تزول عقب يومين ولا تدعو للقلق، مشيرة أن جميع الأعراض لجميع القاحات متشابعهة ولا يوجد فرق بين أعراض لقاحات.