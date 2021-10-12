خطوات الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان تسجيل لقاح كورونا

يبحث الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن موقع وزارة الصحة والسكان لتسجيل لقاح كورونا، وذلك عقب إعلان وزارة الصحة والسكان عن توفير العديد من اللقاحات داخل مراكز التطعيم في محافظات مصر المختلفة.

ترصد «الوطن» خطوات الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان لتسجيل لقاح كورونا

وتسهيلًا على المواطنين الراغبين في الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان لتسجيل لقاح كورونا، وتحديد مجموعة من الخطوات التي يجب على المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا كتابتهًا وفقًا للأماكن المحددة لها على موقع وزارة الصحة.

خطوات الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان

- تسجيل الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان من هنــــا.

- الضغط على تسجيل لطلب اللقاح.

- تحديد الفئة العمرية التي ينتمى إليها الراغب في الحصول على اللقاح وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.

- كتابة البيانات الأساسية وهي (اللغة، الاسم الرباعي، الرقم القومي، النوع، تاريخ الميلاد، المحافظة التي تود تلقي اللقاح بها).

- الإجابة عن سؤال هل تعاني من أمراض مزمنة؟

- في حالة وجود أي مرض مزمن قم بالضغط على أيقونة «نعم».

- إرفاق صورة من التقارير والشهادات التي تثبت وجود مرض مزمن.

- كتابة الوظيفة.

- كتابة رقم المحمول.

- كتابة البريد الإلكتروني اختياري.

- التأكد من صحة البيانات ثم الضغط على «أيقونة استكمال».

- يحصل بعدها المواطن على كود مكون من 20 رقما عبر رسالة نصية يجب الاحتفاظ به حتى التوجه للحصول على اللقاح.

الصحة تخصص رابط لتلقي شكاوى المواطنين

وخصصت وزارة الصحة والسكان رابطا لتلقي الشكاوى والبيانات المراد كتابتها عند الدخول على رابط وزارة الصحة المصرية لتلقي الشكاوى من قبل المواطنين فيما يتعلق بتأخر الحصول على رسالة لقاح كورونا، وتسهيلًا على المواطنين وكشفت الوزارة عن بعض الخطوات التي عقب كتابتها تصل لك رسالة محدد بها موعد ومكان الحصول على لقاح.