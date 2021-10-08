للمسافرين.. تعرف على خطوات الحصول على لقاح كورونا

حددت وزارة الصحة والسكان خطوات الحصول على لقاح كورونا للراغبين في السفر خلال الفترة القادمة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة، لذا تستعرض «الوطن»، خطوات الحصول على لقاح كورونا للمسافرين خطوة بخطوة.

في نقاط.. خطوات الحصول على لقاح كورونا للمسافرين عبر موقع وزارة الصحة

ومن أجل الحصول على لقاح كورونا يجب على كافة المسافرين اتباع الخطوات التالية، وهي كالآتي:

1 - أن يقوم من يريد السفر إلى الخارج بالدخول إلى الموقع الإلكتروني والمتعلق بتسجيل لقاح فيروس كورونا، ويمكن دخول الجميع عليه من خلال الرابط التالي.

2 - عقب الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل لقاح كورونا، يقوم المواطن بالضغط على زر «التسجيل لطلب اللقاح»، والموجودة داخل أيقونة خضراء اللون.

3 - يختار من يريد اللقاح، الفئة التي ينتمي إليها من بين الاختيارات التالية «العاملين في المجال الطبي» أو «أصحاب الأمراض المزمنة من جميع الفئات العمرية» أو «فئات أخرى» أو أخيرا «تطعيم بغرض السفر»، وفي هذه الحالة يتم اختيار أيقونة «تطعيم بغرض السفر».

4 - يقوم المواطن بكتابة البيانات الكاملة المطلوبة وهي كالتالي:

- لغة التواصل.

- الاسم كما هو مدون في البطاقة أو وثيقة السفر.

- بلد الجنسية.

- الرقم القومي.

- تاريخ الميلاد.

- النوع.

- المحافظة التي يرغب في الحصول على اللقاح بها.

- القسم أو المركز الذي يرغب فيه المواطن للحصول على اللقاح به.

- سبب السفر.

- جهة السفر.

- تاريخ السفر المتوقع.

- هل يعاني من أمراض مزمنة.

- الوظيفة.

- البريد الإلكتروني.

- رقم الهاتف.

- الهاتف الأرضي.

5 - بعد انتهاء المواطن من كتابة البيانات المطلوبة وجميع الخطوات السابقة، سوف يتم استقبال رسالة على رقم الهاتف الخاص تؤكد نجاح التسجيل في الحصول على لقاح فيروس كورونا.