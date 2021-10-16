أهالي «قفط» يلقنون لصا «علقة ساخنة» لمحاولته سرقة موتوسيكل (فيديو)

لقن أهالي مركز قفط جنوب محافظة قنا، لصا «علقة» ساخنة، لمحاولته سرقة موتوسيكل من أمام مسجد، وذلك بمعاونة لص آخر كان ينتظرهن ولكنه لاذ بالفرار.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد بتمكن أهالي قفط من ضبط حرامي موتوسيكلات أثناء سرقة إحداها من أمام مسجد بالمدينة.

الأهالي يضبطون اللص أثناء السرقة

وتبين بحسب التحريات، وحسب ما أظهره فيديو بث مباشر، أن الأهالي ضبطوا اللص، ثم وثقوه بالحبال، وانهالوا عليه بالضرب، وبتفتيشه عُثر على مواد مخدرة حشيش وشابو، إضافة إلى «كتر» يستخدمه في قطع الأسلاك لإدارة الموتوسيكلات دون مفتاح.

وقال مصدر أمني، إن المتهم الذي أمسك به الأهالي يدعى «زكريا.ك»، 22 عاما، من قرية «كلاحين أبنود»، وتم اصطحابه إلى مركز شرطة قفط، وجاري عرضه على النيابة العامة.

تسليم المتهم للشرطة

وتابع المصدر، أن الشرطة أيضا اصطحبت أيضًا 3 أشخاص ممن ضبطوا اللص الذي حاول سرقة موتوسيكل أحد المواطنين من أمام المسجد، لاستجوابهم في الواقعة، ومعرفة لماذا لم يتم تسليم الحرامي مباشرة للشرطة عقب مسكه بدلا من ربطه وضربه وتداول صوره على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم ضد اللص، وجاري عرضه على النيابة العامة في مدينة قفط جنوب محافظة قنا، فيما تكثف مباحث مركز الشرطة جهودها لمعرفة باقي التشكيل العصابي المتخصص في سرقة الموتوسيكلات من الأهالي.