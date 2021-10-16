بث مباشر.. السيسي يفتتح مشروعات إسكان بديل للمناطق غير الآمنة

تقدم بوابة «الوطن»، بث مباشر لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من المشروعات القومية، ومشروعات الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة في منطقة «سن العجوز» التابعة لحي الهرم بمحافظة الجيزة.

السيسي يوجه بإدراج «سن العجوز» ضمن المناطق غير الآمنة

وأدرجت منطقة «سن العجوز» ضمن المناطق غير الآمنة والتي لها أولوية عاجلة لنقل مواطنيها وتوفير مساكن حضارية بديلة لهم بناء علي تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن، في إطار توجهات الدولة نحو الإنتهاء من كل المناطق غير الآمنة وتوفير سكن حضاري لقاطنيها.

المشروع مقام على أعلى مستوى ومزود بكل الخدمات الأساسية

ويحمل المشروع طابعًا حديثًا، وأُقيم لصالح سكان منطقة «سن العجوز»، على أعلى مستوى ومزود بكل الخدمات الأساسية والبنية التحتية لتسهيل سبل المعيشة لمواطني «سن العجوز»، فضلاً عن تزويدها باحتياجات قاطنيها، وذلك استكمالا لما بدأته القيادة السياسية في مجال تطوير المناطق غير الآمنة وتسكين قاطنيها بوحدات حضارية لتوفير البيئة التي تليق بالمواطن المصري في كل المحافظات لإتاحة بيئة صحية آمنة.