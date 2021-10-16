السيسي يصل مقر افتتاح مشروعات إسكان بديل للمناطق غير الآمنة بأكتوبر

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الى منطقة 6 أكتوبر لافتتاح مجموعة مشروعات للإسكان البديل للمناطق غير الآمنة بمنطقة 6 أكتوبر.

إدراج «سن العجوز» كمنطقة غير آمنة ولها أولوية عاجلة لنقل مواطنيها

وجرى إدراج منطقة سن العجوز ضمن المناطق غير الآمنة والتي لها أولوية عاجلة لنقل مواطنيها وتوفير مساكن حضارية بديلة لهم، بناءً على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، في إطار توجهات الدولة نحو الانتهاء من كل المناطق غير الآمنة وتوفير سكن حضاري لقاطنيها.

المشروع ذو طابع حديث ولصالح سكان منطقة «سن العجوز»

المشروع يحمل طابعًا حديثًا، وأُقيم لصالح سكان منطقة «سن العجوز»، على أعلى مستوى ومزود بكل الخدمات الأساسية والبنية التحتية لتسهيل سبل المعيشة لمواطني سن العجوز، فضلاً عن تزويدها باحتياجات قاطنيها، وذلك استكمالًا لما بدأته القيادة السياسية في مجال تطوير العشوائيات وتسكين مواطني المناطق غير الآمنة بوحدات حضارية لتوفير البيئة التي تليق بالمواطن المصري في كل المحافظات لإتاحة بيئة صحية آمنة.