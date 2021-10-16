رئيس الهيئة الهندسية: 45% نسبة التنفيذ في «أهالينا 3».. وجار العمل في «أهالينا 4 و5»

قال رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء إيهاب الفار، إنه يجري تنفيذ مشروع «أهالينا 3»، على مساحة 35 فدانًا، مشيرا إلى أن نسبة التنفيذ وصلت إلى 45%، وتضم 35 عمارة تحتوي على 3212 وحدة سكنية، ويجري تنفيذها بواسطة المهندسين في المنطقة المركزية.

الفار: «أهالينا 4» سيضم 37 عمارة بها 3760 وحدة سكنية

وأضاف «الفار»، في كلمة له خلال افتتاح مشروعات جديدة للمناطق غير الآمنة بمحافظة الجيزة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أن مشروع «أهالينا 4»، سيضم 37 عمارة، بها 3760 وحدة سكنية، وجرى الحفاظ على المسلة إضافة إلى تشغيل منطقة سياحية بها، منوها إلى أن حجم القمامة والرخام الموجود في المنطقة يصل إلى 1.5 مليون متر مكعب، وبالفعل جرى الانتهاء من رفع نحو 600 ألف متر مكعب، حيث جرى بدء حفر الأرض لإنشاء العمارات ورفع باقي الركام.

إزالة 3 مناطق غير آمنة وبدء «أهالينا 5» خلال شهر

وتابع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بأن مشروع «أهالينا 5»، بدأوا بالعمل فيه، من خلال إزالة 3 مناطق غير آمنة، والبداية الفعلية ستكون خلال شهر.

يذكر أنه جرى إدراج منطقة سن العجوز ضمن المناطق غير الآمنة والتي لها أولوية عاجلة لنقل مواطنيها وتوفير مساكن حضارية بديلة لهم بناء على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، في إطار توجهات الدولة نحو الانتهاء من كل المناطق غير الآمنة وتوفير سكن حضاري لقاطنيها.

المشروع يحمل طابع حديث، وأقيم لصالح سكان منطقة «سن العجوز»، على أعلى مستوى ومزود بكافة الخدمات الأساسية والبنية التحتية لتسهيل سبل المعيشة لمواطني سن العجوز، فضلاً عن تزويدها باحتياجات قاطنيها، وذلك استكمالا لما بدأته القيادة السياسية في مجال تطوير المناطق غير الآمنة وتسكين قاطنيها بوحدات حضارية لتوفير البيئة التي تليق بالمواطن المصري في كافة المحافظات لإتاحة بيئة صحية آمنة.