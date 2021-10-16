السيسي: حجم المباني حول الطريق الدائري «ضخم وغير صحي»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حجم المباني المحيطة بالطريق الدائري ضخم جدًا وتفتقر إلى التخطيط والمقومات الصحية، مضيفًا: «هنقول ده سببه الدولة ولا الناس ولا النمو السكاني! قولوا زي ما أنتوا عايزين! لكن مش هنقدر نعالج ده إلا بالمصريين.. هتقولي عايز أبني هنا جنب أرضي، طب ما اللي جنبك نفس الكلام، وهتحول الأرض الخضراء (الزراعية) اللي بتجيب فلوس إلى ما نراه حاليًا».

السيسي متساءلا عن التغطية الإعلامية لمشروعات الدولة: يا ترى كان ليها رؤية

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمة خلال افتتاح مشروعات جديدة للمناطق غير الآمنة بمحافظة الجيزة: «يا ترى التغطية الإعلامية كان ليها رؤية واتكلمت في ده! ولا اتكلمت عن إن الحكومة قصرت تجاه مواطنيها! أتصور اتكلموا إنه تقصير من الدولة.. ولما جينا نعمل النماذج الحضارية حاولنا نخلي الموضوع صحي للمواطنين، وحتى في الريف طلبوا مننا أن تكون الحظائر الخاصة بالبهائم داخل المنزل، ولكن طلبنا منهم أن تكون خارجة ليكون الأمر صحيًا بالنسبة لهم».

وتعمل الحكومة على تنفيذ عدد من المشروعات للقضاء على المناطق غير الآمنة، وذلك من خلال صندوق تطوير العشوائيات، ليجري استبدالها بمشروعات سكنية عدة داخل كثير من المناطق، لتوفير حياة آدمية هادئة لسكان العشوائية، الذين عانوا لسنوات عدة من الإهمال والنسيان.