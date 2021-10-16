بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر.. انخفاض المعدلات بمصر في 2020

كشفت أحدث تقارير لبحث الدخل والإنفاق الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في 2021، أن معدلات الفقر على مدار 21 عاما منذ 1999 حتى 2020 استمرت في الارتفاع التدريجي، ولم تنخفض ثم تراجعت لتنكسر مرة أخرى في عام 2020 فقط، وهو ما رصده بحث الدخل والإنفاق الذي يجريه الجهاز كل عامين.

وبمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر والذي تحتفل به الأمم المتحدة غدا 17 أكتوبر من كل عام، ترصد «الوطن» في التقرير التالي أبرز معدلات الفقر خلال الفترة من عام 1999 إلى عام 2020 من خلال نتائج بحوث الدخل والإنفاق التي أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهي كما يلي:

- بحث 1999- 2000، سجلت معدلات الفقر 16.7%.

- بحث 2004-2005 سجلت معدلات الفقر 19.6%.

- بحث 2008-2009 سجلت معدلات الفقر 21.6%.

- بحث 2010-2011 سجلت معدلات الفقر 25.2%.

- بحث 2012-2013 سجلت معدلات الفقر 26.3%.

- بحث 2015 سجلت معدلات الفقر 27.8%.

- بحث 2017-2018 سجلت معدلات الفقر 32.5 %.

- بحث 2019-2020 سجلت معدلات الفقر 29.7 %.

معدلات الفقر في أقاليم الجمهورية من 2016- 2018

كما رصد بحث الدخل والإنفاق، نتائج معدلات الفقر في أقاليم الجمهورية، حيث أكد أن إجمالي معدلات الفقر خلال الفترة من 2017-2018، بلغت 32.5% مقابل 29.74% في 2019-2020، بفارق 2.7%.

وسجلت معدلات الفقر في الحضر، 24.5% في 2018 مقابل 22.9% في 2020، وفي الريف 38.39% مقابل 34.78%، وفي المحافظات الحضرية سجلت معدلات الفقر 26.73% مقابل 25.39%، وفي حضر الوجه البحري، سجلت 14.31% مقابل 11.16%، وفي ريف الوجه البحري سجلت معدلات الفقر 27.29% مقابل 22.56%، وفي حضر الوجه القبلي سجلت 30.02% مقابل 28.96%، وفي ريف الوجه القبلي سجلت 51.94% مقابل 48.15 %.

كما رصد التقرير توزيع طبقة الفقراء طبقا للحالة الاجتماعية، حيث جاءت نتائج البحث على النحو التالي:

- كانت أقل نسبة في الفقر بين الحاصلين على شهادة جامعية وما فوقها.

- أكثر من ثلث الأميين فقراء ولكن 9.4% من الحاصلين على شهادات جامعية من الفقراء.

- خُمس الفقراء أميون ولم تحصل الغالبية العظمى ويمثلون 70% سوى على تعليم ابتدائي على الأكثر.

- على النقيض كانت نسبة الفقراء الحاصلين على تعليم جامعي فأكثر 4% فقط.