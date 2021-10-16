«التجارة»: 80 ألف زائر توافدوا على الجناح المصري بإكسبو دبي 2020

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الجناح المصري المشارك بفعاليات إكسبو 2020 دبي، شهد منذ افتتاح المعرض إقبالًا كبيرًا، إذ تخطى عدد زوار الجناح حتى الآن نحو 80 ألف زائر من مختلف دول العالم، لافتة إلى أن الجناح المصري أصبح محط أنظار أغلب زوار الإكسبو.

وقالت الوزيرة، في بيان، اليوم السبت، إن هذا الإقبال يعكس المجهود الهائل المبذول في الجناح من تصميم وابتكار واستعراض للحضارة المصرية من خلال محتوى جذاب ومبهر، فضلا عن المعروضات الأثرية بالجناح التي تتضمن التابوت الأثري الذي يجسد حضارة مصر العريقة والمستنسخات الفرعونية، لافتة إلى أن الجناح المصري يستعرض كافة التطورات التي تشهدها مصر حاليا في كافة المجالات، وعلى رأسها مجالات الصناعة والبنية التحتية والمدن الذكية والمشروعات القومية.

الجناح المصري الأكثر استقبالًا للزائرين

من جانبه، قال الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية بإكسبو 2020 دبي، إن التوافد الكبير على الجناح المصري من الزائرين وكبار الشخصيات منذ الافتتاح وحتى اليوم، وضعه ضمن قائمة الأجنحة الأكثر استقبالًا للزائرين، وهو الأمر الذي يعكس قيمة وأهمية المشاركة المصرية في هذا المحفل الدولي الهام.

وأضاف أن مصر تعول بشكل كبير على قدرة الجناح المصري بإكسبو 2020 دبي في جذب عدد كبير من الزوار من مختلف دول العالم لزيارة مصر خلال فترة المعرض.

يوم الأغذية العالمي

ولفت «مغاوري» إلى أن إكسبو 2020 دبي سيحتفل اليوم السبت، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بيوم الأغذية العالمي لتعزيز الجهود المشتركة؛ من أجل القضاء على الجوع وإعادة النظر في الأمن الغذائي للبشرية وطرق تحسينه؛ بما يسهم في توفير غذاء صحي وآمن.