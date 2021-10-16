وظائف شاغرة في بنك القاهرة لخريجي التجارة وما يعادلها من شهادات

يهتم الكثير من الخريجين بالبحث عن الوظائف الشاغرة في المؤسسات والجهات المختلفة، سواء كانت حكومية أو خاصة، وتعد البنوك من أكثر القطاعات التي يبحث الخريجون عن وظائف شاغرة بها، وبشكل خاص من دارسي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، وأعلن بنك القاهرة عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، عن وظائف شاغرة للعمل في فروع البنك المختلفة.

وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل الوظائف الشاغرة في بنك القاهرة، والشروط المطلوبة ومسئوليات العمل، وفق حساب البنك الرسمي على موقع التوظيف «لينكد إن»، والتي جاءت كالتالي:

المؤهلات المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- أن تكون لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات في الأعمال المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

- شرط إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- أن يكون لديه المهارات النوعية والتحليلية.

- أن تكون لديه قدرة على التوجيه نحو النتائج مع نظرة إيجابية.

- أن يكون لديه تركيز واضح على الجودة العالية وربح الأعمال.

- أن يكون لديه مهارات الإدارة مبتكرة وخلاقة.

- القدرة على إدارة فريق العمل بدون سلطة.

مسئوليات الوظائف

- التوافق مع أصحاب المصلحة المعنيين لبناء نماذج أعمال تناسب القطاع بشكل أفضل بناءً على تحليل السوق المستهدف واحتياجات العملاء.

- العمل عن كثب مع رئيس تطوير الأعمال في بناء خطة تطوير مناسبة لفريق العمل المعين لضمان تزويدهم بالمهارات والتقنيات اللازمة من خلال المسار الوظيفي.

- بناء مسابقات لتحفيز قنوات التوزيع تجلب المزيد من المبيعات وتزيد الإيرادات.

- المساعدة في بناء خريطة المشروع لجميع المشاريع المعينة من قبل رئيس العمليات اليومية.

- تنفيذ سياسات وعمليات وإجراءات الإدارة المعتمدة ومراقبة الالتزام بحيث يتم تنفيذ العمل بطريقة خاضعة للرقابة.