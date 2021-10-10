المعهد الفني التجاري بطنطا.. يؤهل لكليات التجارة

المعهد الفني التجاري بطنطا، واحد من المعاهد التي تعمل على تقديم خدمة تعليمية في مجال الأعمال واستخدام تكنولوجيا الحاسبات والاتصالات، وتم إنشاؤه في عام 1961 وكان اسمه «مركز التدريب على أعمال السكرتارية»، وفي عام 1968 تم تغير اسمه إلى «معهد إعداد الفنيين التجاريين»، وفي نفس العام الحق بمبنى المعهد العالي للعلوم المالية والتجارية بطنطا.

المعهد الفني التجاري بطنطا.. سنوات الدراسة

تعتبر مدة الدراسة في المعهد الفني التجاري بطنطا سنتين، ويهدف المعهد إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة ومتطورة ومرتبطة باحتياجات سوق العمل من خلال تخريج خريج متميز في أدائه للأعمال، ومدرب على استخدام تكنولوجيا الحاسبات والاتصالات.

ويستطيع الطالب المتفوق والحاصل على تقدير عام جيد جدا في المعهد استكمال الدراسة والانتظام في كليات التجارة بعد الدراسة بالمعهد، ويحصل خريجو المعهد الفني التجاري على شهادة دبلوم المعاهد الفنية التجارية.

المعهد الفني التجاري بطنطا.. شروط القبول

يقبل المعهد الفني التجاري بطنطا الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بتخصصاتها العلمية والأدبية وأيضا الدبلومات التجارية نظام 3 سنوات بكل التخصصات، وذلك عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد أو عن طريق التحويل من المعاهد المناظرة بشرط استيفاء الحد الأدنى للمجموع.

المعهد الفني التجاري بطنطا.. أقسام المعهد

يوجد في المعهد الفني التجاري بطنطا قسمين علميين هما:-

- قسم المحاسبة

- قسم الإدارة

الشعب الدراسية بالمعهد:-

- شعبة عامة لطلاب الصف الأول

- شعب للصف الثاني:

1- نظم معلومات وعلوم الحاسب.

2- مؤسسات مالية وشركات.

3- محاسبة الضرائب والتأمينات.

4- إدارة تسويق وتخزين.

المعهد الفني التجاري بطنطا.. العنوان وأرقام تليفونات المعهد

شارع توت عنخ آمون، بمدينة طنطا، محافظة الغربية

تليفون المعهد:-

3322696 - 3302380

البريد الالكتروني TCQ_CTIT@YAHOO.COM