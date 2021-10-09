وزيرة التجارة والصناعة: «تراثنا» العام الماضي حقق 100 مليون جنيه

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن معرض تراثنا العام الماضي باع بـ 100 مليون جنيه منتجات، وسط وجود علامات رضا على وجوه المشترين والبائعين، موضحة أن المعرض أقيم هذا العام لأول مرة على مساحة 20 ألف متر.

جناح مصر في إكسبو وعراقة التاريخ

وأضافت «جامع» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم السبت، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن مصر لها جناح في معرض إكسبو 2020 في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومقام على مساحة 3000 متر، مبينة أنه تم إرسال أحد التوابيت المكتشفة حديثا مع قطع أثرية وسط عرض الإنجازات التي حقتتها مصر خلال 7 سنوات وتتميز في شبكة الطرق والكباري والعاصمة الإدارية، مع استعراض المبادرات التي قدمتها الدولة للشباب والمرأة وسط مشاركة جميع الوزارات في الحدث لمدة 6 أشهر.

ارتفاع عدد الزائرين لجناح مصر في إكسبو دبي

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن مصر تحظى بأعلى معدل تردد منذ افتتاح إكسبو، حيث تمت زيارة 50 ألف زائر منذ بداية أكتوبر الجاري، مبينة أن مصر في الوقت الحالي تعمل على إنشاء المجمعات الصناعية في القرى والمراكز ضمن مبادرة «حياة كريمة»، مؤكدة أن الدولة ليس لديها أي مانع لمشاركة القطاع الخاص أو أي شخص ولكن يجب التنسيق للخروج بالأمر في أحسن صورة.