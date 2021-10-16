غرق شاب في ترعة المحمودية بالبحيرة

لقي شاب مصرعه إثر غرقه داخل ترعة المحمودية بمحافظة البحيرة اليوم، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة المحمودية، يفيد باستقبال المستشفى جثة شاب إثر غرقه بترعة المحمودية، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

تحديد هوية الشاب

وبالانتقال والفحص، تبين غرق شريف أشرف السيد عبد الغني، 20 سنة، ومقيم في مدينة المحمودية، وحُفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى، وحُرر المحضر اللازم لمتابعة التحقيقات.

حادث تصادم بين سيارتين

وشهد طريق حوش عيسى بمحافظة البحيرة اليوم حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة حوش عيسى، يفيد باستقبال المستشفى شخصين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين.

تحديد هوية المصابين

بالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من أيمن دسوقى عبد الفتاح، 46 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيمن وكدمات متفرقه بالجسم، وأحمد سعد النادي، 24 سنة، مقيم في مدينة حوشى عيسى، مصاب باشتباه في كسر بالجمجمة، ونزيف بالمخ، وأجريت الإسعافات الإولية والفحوصات اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.