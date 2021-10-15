السيطرة على حريق داخل محول كهربائي لمسجد في البحيرة «صور»

تمكنت قوات الحماية المدنية بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، قبل قليل، من السيطرة على حريق نشب داخل محول أحد مساجد قرية دمتيوه، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة يفيد نشوب حريق داخل محول كهربائي بقرية دمتيوه التابعة لذات المركز، وجرى السيطرة على الحريق.

وتوجه على الفور الرائد صلاح الكفراوي رئيس الحماية المدنية بكوم حمادة حيث تم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية و3 سيارات إسعاف، حيث تم فرض كردون أمني وفصل المرافق عن المكان تحسباً لوقوع مكروه.

وجرى السيطرة على الحريق وإخماده وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب اندلاع الحريق.