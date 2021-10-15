أخبار البحيرة اليوم.. اندلاع حريق داخل محول مسجد وإزالة 303 حالات تعدي

شهدت محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، عددًا من الأحداث المهمة التي كان أهمها اندلاع حريق هائل داخل محول كهربائي لمسجد قرية دمتيوه التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية و3 سيارات إسعاف وجرى السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات بشرية، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تكثيف حملات إزالة التعديات

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية بمحافظة البحيرة بتكثيف الحملات لإزالة التعديات منذ بداية الحملة على مدار 10 أيام ماضية أسفرت عن تنفيذ 303 قرارات إزالة بنطاق المدينة وعدد 6 وحدات قروية تابعة بمساحة اجمالية بلغت 18237 م٢.

حملة مكبرة لصحة البحيرة

وفي السياق ذاته، نفذت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالبحيرة بالتنسيق مع مكتب مراقبة الأغذية بمركز المحمودية حملة مكبرة لتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية للوقوف على مدى جودة المنتجات.

ضبط خل مغشوش

أسفرت الحملة عن ضبط 4524 زجاجة خل مغشوش وغير مطابق للمواصفات بمخازن الجملة حيث سبق أخذ عينة من الصنف المضبوط وإرسالها إلى المعمل الإقليمي المشترك بدمنهور وورد تقرير المعمل يفيد بأن الصنف المضبوط غير مطابق للمواصفات.

تنظيم قافلة طبية

نظمت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة بقيادة الدكتور محمود طلحة وكيل الوزارة قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات على مدار يومين بقرية شرنوب بمركز دمنهور، أسفرت عن الكشف على 1487من أهالي القرية.

كما وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد القصوى لفصل الشتاء لاسيما مع انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار على عدد من المحافظات.