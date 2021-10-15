«زورق» في البحيرة المقدسة بمعابد الكرنك لأول مرة منذ 4000 عام

شهدت محافظة الأقصر، وتحديدًا داخل معابد الكرنك شمال المحافظة، نزول أول زورق داخل مياه البحيرة المقدسة بمعابد الكرنك، ضمن استعدادات محافظة الأقصر خلال الفترة الحالية لحفل افتتاح طريق الكباش في الرابع من نوفمبر المقبل، ومن المقرر حضور العديد من الشخصيات الهامة المحلية والدولية من داخل مصر ومن خارجها، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار والتنمية المحلية ومحافظة الأقصر.

نزول أول مركب في مياه البحيرة المقدسة

وقال مصدر بآثار معابد الكرنك، إن المعابد شهدت نزول أول «مركب يعمل بالموتور»، داخل مياه البحيرة منذ إنشاء البحيرة من قبل المصريين القدماء، قبل 4000 عام، لافتا إلى أن مياه البحيرة تضم أسماكا متنوعة تتغذى على بعض الأسماك الصغيرة والأعشاب، مشيرا إلى أن القائمين على الزورق يتعاملون بحرص أثناء تنقله في البحيرة نظرا لأهميتها الأثرية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سبب نزول الزورق أو اللانش للمياه هو استعماله في التنقل داخل البحيرة، بهدف المساعدة في بناء أكبر مسرح ضخم على مياه البحيرة المقدسة، ليشهد المسرح الاستعراضات والفقرات الفنية أثناء حفل طريق الكباش.

عروض فرعونية واستعراضية

يأتي ذلك ضمن احتفالات افتتاح طريق الكباش الفرعوني على طول الطريق داخل معابد الكرنك شمال محافظة الأقصر، بحضور كبار الشخصيات في نوفمبر المقبل، حيث تتضمن الاحتفالات عروض فنية وفقرات استعراضية فرعونية وفقرات غنائية بمشاركة عدد كبير من الشباب والفنانين حول العالم.