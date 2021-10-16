350 لاعب في ميادين الرماية بالعاصمة الإدارية للفوز بالجائزة الكبرى.. بينهم 6 مصريين

يشهد اليوم انطلاق أول منافسات بطولة العالم للرماية للأطباق المروحية، التي بدأت بمنافسات الجائزة الكبرى، ومنافسات بطولة أفريقيا المقامة على ملاعب ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستضيفها مصر فاعلياتها في الفترة من 11 وحتى 18 أكتوبر الجاري، بمشاركة 350 رامِ ورامية من 15 دولة عربية وأجنبية، وهي: مصر الدولة المنظمة، وإيطاليا، والولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، وإنجلترا، وإسبانيا، والبرتغال، والأرجنتين، وأرمينيا، والتشيك، والمجر، والإمارات، وسوريا، والسعودية، وليبيا، وسوريا.

منافسات بطولة العالم على ميادين الرماية بالعاصمة الإدارية

اللواء حازم حسنى رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أكد - وفق بيان صدر اليوم، أن منافسات بطولة العالم سوف تشهد منافسة قوية، متمنيا للأعبين المصريين تحقيق أكبر عدد ممكن من الميداليات، بعد حصد إجمالي 18 ميدالية متنوعة بواقع 9 ميداليات في بطولة الجائزة الكبرى و9 ميداليات في بطولة أفريقيا.

رئيس اتحاد الرماية: ميدان الرماية بالعاصمة الإدارية هو الأكبر بالشرق الأوسط

«حسنى» أوضح أن أخر بطولة لـالأطباق المروحية كانت بطولة العالم في 2016 وكانت مصر قد فازت بتنظيم بطولة العالم في 2018، ولكن بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا تأجلت إلى 2021 وهي البطولة الحالية، المقامة على أكبر ميدان للرماية في منطقة الشرق الأوسط.

يمثل مصر في بطولة العالم اللاعبون في منافسات الفرق: فرانكوا دوناتو ومحمد حسام وحسن القريعي، وفى منافسات الشباب: صلاح قاسم وهاري فارتان وعبد الشفيع عوض.

ويتولى التحكيم بالبطولة مجموعة من الحكام الدوليين، من بينهم من مصر: عمرو أبو العز، وبرج مشجيان، ومجدي شفيق، وصلاح قاسم، وعاطف نعيم، وأيمن عطية، وطارق عثمان، وميساك ليون، ويترأس لجنة التحكيم أحمد العمراوي.