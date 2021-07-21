«محمد عبده وأصالة».. فنانون غنت معهم أنغام قبل وائل كفوري

طرحت النجمة أنغام دويتو غنائي مع مطرب لبناني، مع المطرب اللبناني وائل كفوري، فى أغنية عنوان «برضه بتوحشني».

الأغنية من كلمات مستشار هيئة الترفية السعودية تركي آل الشيخ، وإنتاج شركة روزام، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي.

ولا يعتبر وائل كفوري، أول مطرب تغني معه أنغام، إذ سبق لها الغناء مع من نجوم الغناء والطرب في الوطن العربي نرصدهم في هذا التقرير.

أصالة

في عام 2016، أحيت أنغام وأصالة حفلا غنائيا لصالح إحدى الشركات، وقدمتا سويا عددا من الأغاني الرائعة، كان من بينها، «سؤال بسيط»، و«أهي جت»، و«خانات الذكريات»، و«حتة ناقصة».

محمد عبده

غنت أنغام، مع المطرب السعودي الكبير محمد عبده، في أكثر من مناسبة، كان أولها تحت مظلة مهرجان دبي للتسوق، في مطلع عام 2016، وقدما أغنية شبيه الريح، وفي نفس العام، شاركا في حفلات مهرجان هلا فبراير، الذي تنظمه دولة الكويت قدما أغنية أنت محبوبي، كما التقيا في مهرجان البحرين للتـسوق بنسخته الرابعة عام 2018.

عبدالله الرويشد

التقت أنغام، المطرب الكويتي القدير عبدالله الرويشد في أكثر من مناسبة منها مهرجان هلا فبراير في الكويت العام الماضي، حيث قدما أغنية لولا الملامة، للمطربة الجزائرية الراحلة وردة، وقبلها بـ20 عاما التقيا في مهرجان «هلا فبراير» وقدما أغنية «لي سؤال»، كما التقيا أيضا في حفل العيد الوطني الـ59 لدولة الكويت بالعام الماضي في العام الماضي، وقدما أغنية «دنيا الوله» لعبدالله الرويشد.

محمد شرنوبي

وقدمت دويتو، مع المطرب محمد الشرنوبي، بعنوان «فاكر زمان»، بشكل فيديو كليب دعائي لمهرجان الجونة السيمائي في دورته الثانية، عام 2018، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي.