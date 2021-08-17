«قالوا 200 ألف».. السعر الحقيقي لتذاكر حفل وائل كفوري في الساحل الشمالي

كشفت الإدارة المنظمة لحفل الفنان اللبناني وائل كفوري، والمقرر إقامتها الخميس 19 أغسطس الجاري في الساحل الشمالي، عن حقيقة ما يجرى تداوله حول أسعار تذاكر الحفل على السوشيال ميديا، والتي وصل سعر الترابيزة الواحدة بها لـ200 ألف جنيه، قائلة إن هذا الكلام غير صحيح.

وأكدت الإدارة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن تذكرة الحفل للفرد الواحد تتراوح ما بين من 3 إلى 6 آلاف جنيه، و سعر الطاولة في الحفل يختلف على حسب عدد الأفراد والطلبات الخاصة التي يطلبونها.

ومن المقرر، أن يقدم «كفوري» في الحفل عدد كبير من أغنياته الشهيرة منها «لو سألوني» و «بحبك كتير» و «لو حبنا غلطة»، وأغنيته الجديدة «كلنا مننجر» و«البنت القوية» التي طرحها منذ أسبوع، وحققت نجاحًا كبيرًا في مختلف الدول العربية.

وائل كفوري طرح البنت القوية مع ديجيتال ساوند

يذكر أن الفنان وائل كفوري كان قد طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان «البنت القوية» من إنتاج وائل كفورى وتنفيذ شركة «AndBeyond»، ومن توزيع شركة «Digital Sound»، و«البنت القوية» كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع موسيقى عمر صباغ.

إذا انتي تركتيني .. و بطلتي تحبيني

والله لخلي عيني .. ما تعود تشوف

وإذا إنتي فليتي .. يعني نخرب بيتي

شو بعمل بحالي .. مش معروف

إنتي خلقتي لقلبي .. اللي مطرحك جواتو

بكلمة منك بيعيش.. وكلمة بتنهي حياتو

يا ويلي من حبّا.. سكّر على مربّى

إحساسي وأنا جنبا.. مش مقبول

هالبنت القوية.. شو غيرت فيي

لهفتها وخوفا عليي.. مش معقول

كما طرح كفوري أغنية «دويتو» مع الفنانة أنغام بعنوان «برضه بتوحشني» من كلمات تركي آل الشيخ.