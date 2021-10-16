تفاصيل مشروع «أهالينا 2».. يضم حمامات سباحة وحدائق

قال رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء إيهاب الفار، إن الهيئة تعمل في مرحلة التصميم الإنشائي لكل المنشآت الموجودة على المحور، وخلال شهر سيبدأ التنفيذ، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بالانتهاء من تنفيذها خلال 6 شهور.

تنفيذ «أهالينا 2» خلال 18 شهرًا بتكلفة 1.1 مليار جنيه

وأضاف «الفار»، في كلمة له خلال افتتاح مشروعات جديدة للمناطق غير الآمنة بمحافظة الجيزة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أنه سيجري اليوم افتتاح مشروع «أهالينا 2»، المقام على مساحة 15 فدانًا، بتكلفة قدرها 1.1 مليار جنيه، وجرى تنفيذه خلال 18 شهرًا، لافتًا إلى أن قيادة المنطقة المركزية بالشعبة الهندسية هي التي نفذته ضمن مشروع حياة كريمة.

«أهالينا 2» يضم 1400 وحدة سكنية

وتابع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بأن المشروع يضم 34 عمارة سكنية و1400 وحدة سكنية، مساحة الوحدة 90 مترا مربعًا، منوها بأن الهيئة نفذت كل الخدمات والمرافق بالكامل إضافة إلى مبنى إداري، وحمامات سباحة نصف أوليمبية وملاعب وحدائق أطفال، ومدرسة تعليم أساسي تضم 28 فصلًا، وكنيسة تستوعب 800 مصل، ومسجد يستوعب 800 مصل، و211 محل تجاري، و4 مولات.

وأوضح أن محافظة القاهرة ووزارة الإسكان والبنك الأهلي وبنك مصر اشتركوا في تنفيذ المشروع الذي عملت عليه 24 شركة وطنية مصرية متخصصة، و10 آلاف مهندس وفني وعامل، معربًا عن شكره للقوات المسلحة التي أتاحت الفرصة للهيئة لتنفيذ هذه المشروعات، مشددًا على أنه لا يوجد أي خلل، والضباط والشركات وجميع المساهمين في هذه المشروعات يجتهدون.

يذكر أنه جرى إدراج منطقة سن العجوز ضمن المناطق غير الآمنة والتي لها أولوية عاجلة لنقل مواطنيها وتوفير مساكن حضارية بديلة لهم بناء علي تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن، في إطار توجهات الدولة نحو الإنتهاء من كافة المناطق غير الآمنة وتوفير سكن حضاري لقاطنيها.

المشروع يحمل طابع حديث، وأقيم لصالح سكان منطقة «سن العجوز»، على أعلى مستوى ومزود بكافة الخدمات الأساسية والبنية التحتية لتسهيل سبل المعيشة لمواطني سن العجوز، فضلاً عن تزويدها باحتياجات قاطنيها، وذلك استكمالا لما بدأته القيادة السياسية في مجال تطوير المناطق غير الآمنة وتسكين قاطنيها بوحدات حضارية لتوفير البيئة التي تليق بالمواطن المصري في كافة المحافظات لإتاحة بيئة صحية آمنة.