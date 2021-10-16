خطة أسيوط لمواجهة حرق المخلفات الزراعية.. حملات مكثفة ومحاضر

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وكيل وزارة الزراعية هدى إسماعيل بالمحافظة بالتنسيق والتعاون مع مسؤولي إدارة شؤون البيئة بالمحافظة، ورؤساء المراكز والأحياء، لتكثيف الحملات اليومية لمواجهة ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، وتحرير المحاضر، وفرض غرامات فورية على المخالفين، وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.

توزيع 26 مفرمة على القرى والمراكز

وأكد المحافظ توزيع أكثر من 26 مفرمة للمخلفات الزراعية على قرى ومراكز المحافظة لفرم المخلفات الزراعية، والتخلص الآمن منها، خاصة قش الذرة دون الإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين، والقضاء على الحرق المكشوف، وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، وإعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوي «كمبوست»، وأعلاف عضوية للحيوانات «سيلاج»، بالتعاون مع مديرية الزراعية وتفعيل حملات التوعية والارشاد الزراعي.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالمهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعية بالمحافظة، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظ للجمعيات الأهلية.

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة تكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، مع أهمية استخدام المفارم التي تم توزيعها بالقرى والمراكز وتخصيص أماكن تجميع المخلفات الزراعية بعيدًا عن الطرق الرئيسية والكتل السكنية، وتوعية المزارعين بنقل المخلفات إلى تلك الأماكن منعًا للمسائلة القانونية لافتًا إلى تكثيف الجهود لمحاربة ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وخاصة مخلفات الذرة والتي تلوث البيئة وتهدد صحة المواطنين وسلامتهم، ومواصلة شن حملات خلال الفترتين الصباحية والمسائية لتحرير محاضر للمخالفين للقانون الذي يحظر قطعياً الحرق المكشوف لأي مخلفات وفرض غرامة مالية على المخالفين.

«مياه أسيوط» تنظم ندوات توعوية بالمدارس بمشاركة أئمة وقساوسة

في سياق آخر، بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد، خطتها التوعوية لطلاب المدارس بأهمية الماء، وذلك من خلال عقد ندوات توعوية لطلاب المدارس، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بأسيوط وإدارة التربية البيئية والسكانية والصحية وبمشاركة أئمة وقساوسة رجال الدين لتوعية النشأ الصغير بأهمية الحفاظ على المياه والضرورة الداعية لاستخدامها خير استخدام.