محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النهضة للتعليم الأساسى بأسيوط الجديدة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سير العمل بمدرسة النهضة للتعليم الأساسي بمدينة أسيوط الجديدة، اليوم، لمتابعة انتظام العملية التعليمية في بداية العام الدراسي الجديد 2021ـ 2022 والتأكد من الالتزام بتطيبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان وذلك وفقًا لخطة الدولة والمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

رافقه خلال الجولة محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة، والمهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، ونائب رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، والعديد من قيادات التربية والتعليم بأسيوط ومديري المدارس.

المحافظ يتفقد فصول مدرسة النهضة للتعليم الأساسي

بدأ المحافظ جولته بتفقد بعض فصول المدرسة وهنأ جميع التلاميذ والمعلمين بالعام الدراسي الجديد متمنياً لهم عاما مليئًا بالنجاح والتوفيق وتفقد بعض فصول وحجرات المدرسة بمرحلة رياض الأطفال، والتقى الأطفال والمعلمات مرددًا معهم السلام الوطني مشددًا على الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وارتداء الكمامات داخل المدرسة وأكد على مراعاة التباعد الاجتماعي ومراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات وتعقيمها بصفة يومية قبل وبعد اليوم الدراسي حفاظًا على صحة وسلامة العاملين والطلاب ثم شهد عرض بعض الفقرات الفنية للطلاب على مسرح المدرسة.

المحافظ يشرح للطلاب مشروعات مبادرة حياة كريمة

وخلال تفقده أحد الفصول قام المحافظ بشرح مختصر عن أبرز المشروعات القومية والتنموية التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ثم تحدث عن مشروعات مبادرة حياة كريمة وأهميتها.

استمرار حملات إزالة التعديات

من جهة أخرى، كلف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط العميد محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، بمتابعة تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة ونهر النيل والمجاري المائية بمركز أبوتيج.

وأسفرت الحملات عن إزالة حالتي تعدٍ على أملاك دولة كما أزالت حملة مكبرة بمركز ساحل سليم 41 تعديا بالبناء على أراضي زراعية وتشوين مواد بناء ومخالفات تنظيم وإزالة غرف وأكشاك على أراضي أملاك الري وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للنيابة المختصة.

جاء ذلك خلال اليوم الأول لإنطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة وفي إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية على أن يتم إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة والتعدي عليها.