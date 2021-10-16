رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم لشهر أكتوبر 2021

يبحث الكثير من المواطنين عن فاتورة التليفون الأرضي، والتي يجب دفعها في منتصف الشهر، سواء كان العميل مشتركا في النظام الشهري أو نظام الـ 3 أشهر، ويهتم العديد منهم بها نظرا لارتباطها الوثيق بالإنترنت المنزلي، فعندما ينقع الخط الأرضي بسبب عدم دفع الفاتورة تنقطع خدمة الإنترنت، ولا يستطيع العميل الاستفادة بالباقة الخاصة به إلا إذا دفع فاتورة التليفون الأرضي.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وطرق دفع الفاتورة عبر الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، كالتالي:

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

- يقوم المواطن الراغب في دفع فاتورة التليفون الأرضي بالدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات من هنــــــــــــا.

- ثم يقوم العميل بكتابة البيانات المطلوبة والتي تشمل «إدخال كود المنطقة، رقم التليفون الأرضي الخاص بالخط الأرضي».

- ويضغط على الأيقونة الخاصة بالاتعلام عن قيمة الفاتورة «اظهر الفواتير»، لتظهر على الفور قيمة الفواتير المطلوب دفعها من العميل.

- الضغط على «اختر للسداد» ثم كلمة «ادفع» أعلى الشاشة.

- وفي حالة رغبة العميل في سداد الفاتورة المطلوبة، تظهر صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع، فيتم إضافة البريد الإلكتروني، والنقر على «سدد».

- اختيار طريقة الدفع الأفضل للعميل، سواء بـ«الفيزا أو الماستر كارد».

ويمكن للعميل أن يقوم بالاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي من خلال الاتصال بالرقم المختصر 19777 وإدخال رقم التليفون وسيتم الرد بقيمة الفاتورة.

منافذ يمكن من خلالها دفع فاتورة التليفون الأرضي

هناك العديد من المنافذ التي يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي عن طريقها وهي:

- منافذ وفروع WE المختلفة.

- فوري.

- تطبيق WE Pay.

- مصاري.

- خدماتي.

- مكاتب البريد المصري.

- سداد، أمان، أو وحدات البيع المتنقلة.