رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي على موقع «المصرية للاتصالات»

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.. من أكثر العبارات البحثية التي تصدرت محركات البحث «جوجل»، تزامنًا مع اقتراب موعد انتهاء مهلة السداد والتي تكون في منتصف كل شهر، إذ يرغب الجميع معرفة قيمة الفاتورة حتى لا ينقطع الإنترنت عن منازلهم، فضلا عن التعرض للعقوبة وفقا للشركة المصرية للاتصالات.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

ويستطيع المواطن الراغب في الاستعلام عن سداد فاتورة التليفون الأرضي اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال الضغط على هذا الرابط.

- كتابة البيانات المطلوبة منها إدخال كود المنطقة، رقم التليفون الأرضي الخاص بك.

- النقر على أيقونة «اظهر الفواتير»، إذ تظهر قيمة الفواتير التي لم تدفع.

- الضغط على «اختر للسداد» ثم كلمة «ادفع» أعلى الشاشة.

- تظهر صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع، فيتم إضافة البريد الإلكتروني، والنقر على «سدد».

- اختيار طريقة الدفع الأفضل لك، سواء بـ«الفيزا أو الماستر كارد».

كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي

كما يمكن للمشتركين دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال عدة طرق.

- منافذ وفروع WE

- فوري

- تطبيق WE Pay

- مصاري

- خدماتي

- BEE

- مكاتب البريد المصري

- سداد، أمان، أو وحدات البيع المتنقلة.

عقوبة تأخير سداد فاتورة التليفون الأرضي

تفرض الشركة غرامة تأخير المشتركين بحد أدنى 10 جنيهات، أو بنسبة تبلغ 1.5% من قيمة الاشتراك عن كل شهر «بحد أقصى 11 شهرًا من شهر بداية الرسوم الإدارية»، إذ تمنح المصرية للاتصالات لعملائها مهلة شهر لسداد الفاتورة من وقت البدء وذلك حتى أسبوعين، وحال عدم السداد خلال هذه الفترة تتحول خدمة التليفون الأرضي إلى الاستقبال فقط، وبعد مرور شهر آخر ولم يسدد العميل الفاتورة ترفع الخدمة عنه بشكل مؤقت لحين الدفع.