يحرص قطاع كبير من المواطنين على البحث عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2021، الأمر الذي جعلها تتصدّر محركات البحث داخل مصر، لمعرفة قيمة الفاتورة وسدادها حتى لا يتعرض المواطن للغرامة .

وفي هذا الصدد، «الوطن» تستعرض رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2021، استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2021

ويستطيع عملاء المصرية للاتصالات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي والدفع من خلال منافذ وفروع WE، فوري، تطبيق WE Pay، مصاري، خدماتي، BEE، مكاتب البريد المصري، سداد، أمان، أو وحدات البيع المتنقلة.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

ويستطيع مستخدمو الشركة المصرية للاتصالات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي والسداد من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات https://billing.te.eg/ar-EG، وإدخال كود المنطقة ورقم التليفون الأرضي.

- الضغط على «أظهر الفواتير» فتظهر الفواتير التي لم يتم دفعها وقيمتها، ثم الضغط على «اختر للسداد» ثم كلمة «ادفع» أعلى الشاشة.

- تظهر صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع، فيتمّ إضافة البريد الإلكتروني، ثم الضغط على «سدد».

- اختيار طريقة الدفع الأفضل لك، سواء بـ«الفيزا أو الماستر كارد»، وهي آخر خطوة لاستكمال سداد الفاتورة إلكترونيًا بنجاح.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي

ومنحت الشركة المصرية للاتصالات لعملائها مهلة شهر لسداد الفاتورة من وقت البدء وذلك حتى يوم 14 أكتوبر، وحال عدم السداد خلال هذه الفترة تتحول خدمة التليفون الأرضي إلى الاستقبال فقط، بحيث لا يمكن للمستخدم إجراء مكالمات، إلا أنّه يتمكن من استقبالها فقط، وأنَّه بعد مرور شهر آخر دون أن يسدد العميل الفاتورة تُرفع الخدمة عنه بشكل مؤقت لحين الدفع، مع تراكم المصروفات الإدارية، وذلك قبل رفع الخدمة بشكل نهائي حال عدم السداد.