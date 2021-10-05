استعلام فاتورة التليفون الأرضي.. الخطوات وطرق السداد

يحرص الكثير من المواطنين على دفع فاتورة التليفون الأرضي، وذلك نظرا لارتباطه الشديد بخدمة الإنترنت المنزلي، فعندما تنقطع الخدمة عن التليفون الأرضي، تنقطع خدمة الإنترنت أيضا، ما يجعل مستهلك الإنترنت يهتم بـ استعلام فاتورة التليفون الأرضي حتى يستطيع دفع القيمة المطلوبة، وتوفر الشركة المصرية للاتصالات خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا عبر الموقع الرسمي الخاص بها، كما يمكن دفعها إلكترونيا أيضا.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات استعلام فاتورة التليفون الأرضي، وخطوات سداد الفاتورة، وفق الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، كالتالي:

خطوات استعلام فاتورة التليفون الأرضي

- يستطيع الراغب في الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالدخول على الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، ثم بعد ذلك الدخول على رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من هنا.

- وبعد ذلك يقوم الراغب في الاستعلام عن الفاتورة بإدخال كود المنطقة، ورقم التليفون الأرضي، ثم الضغط على «اظهر الفواتير»، فتظهر الفواتير المستحقة.

- ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الاتصال على الرقم الساخن الخاص بالشركة على «19777»، ثم اتباع الخطوات الخاصة بإدخال كود المنطقة ورقم الهاتف.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

- يمكن للراغب في سداد الفاتورة التوجه لمنافذ شركة المصرية للاتصالات في مختلف أنحاء الجمهورية.

- كما يمكن سدادها أيضا من خلال منافذ فوري، وأمان، وخدماتي، ومصاري، ومكاتب البريد المصري.

- ويمكن للراغب في سداد الفاتورة أيضا أن يقوم بسدادها إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، وإدخال كود المنطقة، ورقم التليفون الأرضي، والضغط على «اظهر الفواتير»، وللدفع يتم الضغط على «اختر» للسداد وإضافة البريد الإلكتروني، ثم الضغط على «سدد»، وبعدها اختيار طريقة الدفع سواء كانت بالفيزا أو الماستر كارد.