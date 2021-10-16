رئيس الهيئة الهندسية: ننفذ الآن 70 ألف وحدة سكنية جديدة

قال اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنَّ إجمالي المشروعات التي تنفذها الهيئة الهندسية الآن تصل لـ70 ألف وحدة سكنية، مشيرًا إلى أنَّه تمّ الانتهاء بالكامل من مشروع «الخيالة» والذي يحتوي على 42 عمارة بـ2268 وحدة موضحًا أنَّ وزارة التضامن الاجتماعي تولت تأثيث 90% من المنشآت.

السيسي وجه بعدم افتتاح منطقة «الخيالة» دون إنشاء مناطق خدمية

واستكمل «الفار»، خلال حفل افتتاح عدد من مشروعات الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّه كان من الممكن افتتاح هذا المشروع اليوم، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأنَّه لن يتمّ افتتاح منطقة دون إنشاء مناطق خدمية بها لإعاشة المواطنين، مؤكّدا أنَّه بنهاية شهر نوفمبر سيتمّ الانتهاء من المشروع بنسبة 100%.

وزارة التضامن تتولى تأثيث 90% من منشآت «الخيالة»

وأضاف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أنَّه من ضمن المشروعات الجاري تنفيذها هي مشروعات «بشائر الخير 4، 5، 6، 7، 8»، منوهًا إلى أنَّه تمّ تنفيذه على مساحة 250 فدانًا، حيث سيتمّ تنفيذ 816 عمارة و44 ألف وحدة سكنية، وهي من المشروعات العملاقة التي يتمّ تنفيذها في الإتجاه الشمالي بإتجاه الإسكندرية، وسيتمّ الانتهاء منها بنفس جودة «بشائر الخير 1، و2، 3».