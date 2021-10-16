السيسي: عاوزين جهودنا تتضافر علشان نغير حياتنا «مش عاوزين تحلمو معايا ليه»

تساءل الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مدى استعداد المواطنين للتعاون مع الدولة في التخلي عن البناء العشوائي والمخالف والاتجاه إلى الوحدات السكنية الجديدة، مضيفا: «هتساعدونا علشان نقدر نعمل اللي بنعمله ده؟.. وبالمناسبة في الدلتا الجديدة وفي سيناء بنعمل وحدات متكاملة بخدماتها.. ليه؟.. لأني أنا اللي بعمله لأني بخطط تخطيط على بعضه متكامل فبنشئ حياة متكاملة في كل شيء المساكن والمدارس والمساجد والكنائس وكل الخدمات المطلوبة للمكان، وبنعالج أوضاع سابقة، ومش هتتعالج إلا لما نكون مع بعض وتتضافر جهودنا علشان نغير حياتنا ونحقق حلمنا.. مش عاوزين تحلمو معايا ليه بس».

السيسي يطالب الحكومة بتنفيذ 54 ألف وحدة سكنية

ومازح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال حفل افتتاح عدد من مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة، قائلا: «ماليش دعوة الـ54 ألف وحدة أنا عاوزهم يا مصطفى».

وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي المواطنين والمسؤولين والإعلاميين بتحمل المسؤولية والسعي وراء تحقيق حلم النهوض بالدولة، «عاوز يكون في تغطية إعلامية للي هيتعمل في الريف والوحدات اللي هتتعمل في الريف.. ولادنا الصغيرين والشباب والبنات اللي هيعيشو هنا تفتكرو المستوى هيكون عامل إزاي.. هقولكو كلمة صعبة.. إنتو مش عاوزين تحلمو لبلدكو ليه ومش عاوزين تحلمو لنفسكو».

السيسي: ليه راضيين بقالب طوب تحطوه وخلاص

وأضاف الرئيس خلال حفل افتتاح عدد من مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة، « ليه راضيين بقالب طوب تحطوه وخلاص؟.. هتقولو ظروفنا كدا.. لكن نقدر نغير ظروفنا، بدليل إننا بنقول إننا لو دخلنا على قرية فيها 100 بيت معمولين دور واحد نقدر نخليهم بالشكل اللي عملناه».