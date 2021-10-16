رئيس الهيئة الهندسية يكشف سبب رفض السيسي افتتاح منطقة «الخيالة»

قال اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض افتتاح منطقة «الخيالة» بعد تطويرها، رغم انتهاء العمل فيها بنسبة 100%، وتأثيثها من قبل وزارة التضامن، حتى يتمّ إنشاء مناطق خدمية وإدارية وتجارية لأهالي المنطقة.

إنشاء مناطق خدمية وإدارية وتجارية لأهالي «الخيالة» وراء تأجيل افتتاحها

وأضاف «الفار»، في كلمته خلال افتتاح مشروعات جديدة للمناطق غير الآمنة بمحافظة الجيزة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أنَّه في منطقة مدينة «الأمل» أنشأوا محور «شينزو آبي»، وبه كوبري 1600 متر، وتمّ توفير أراضي لإنشاء ورش حول الكوبري وإقامة بعض الأنشطة.

إنشاء 178 ورشة حرفية و11 دورة مياه ومبنى إداري و5 كافيتريات

وتابع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أنَّهم استقطعوا أيضًا جزء من أراضي القوات المسلحة لإقامة منطقة خدمية، مشيرًا إلى أنَّ الورش الحرفية ستضم 178 ورشة، و11 دورة مياه، ومبنى إداري و5 كافيتريات، إضافة إلى نقطة إسعاف وبريد، وباقي الخدمات، مشددًا على أنَّهم يبنون منشآت حضارية تليق بالمصريين.

وأوضح أنَّه أسفل الكوبري وبمحيطه سيجرى تنفيذ 106 ورش، تتراوح مساحتها من 14 إلى 16 مترًا، إضافة إلى 35 ورشة مساحتها 24 مترًا، كما سيجرى استغلال المنطقة الموجودة أسفل الكوبري لإنشاء «أكشاك» لمحدودي الدخل، موضحًا أنَّ إجمالي الورش سيكون 317 ورشة تسهم في فتح باب رزق لـ317 منزلًا إضافة إلى الأكشاك.