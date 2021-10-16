الرئيس السيسي يشهد الفيلم التسجيلي «الأحلام بتتحقق».. فيديو

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي عرض الفيلم التسجيلي «الأحلام بتتحقق» من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، وذلك خلال حفل افتتاح عدد من مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة.

تنفيذ 54 ألف وحدة سكنية

الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر خلال الفاعلية عن مدى استعداد المواطنين للتعاون مع الدولة في التخلي عن البناء العشوائي والمخالف والاتجاه إلى الوحدات السكنية الجديدة، مطالبا الحكومة بتنفيذ 54 ألف وحدة سكنية، ومازح الرئيس السيسي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال حفل افتتاح عدد من مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة، قائلا: «ماليش دعوة الـ54 ألف وحدة أنا عاوزهم يا مصطفى».

تحقيق حلم النهوض بالدولة

وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي المواطنين والمسؤولين والإعلاميين بتحمل المسؤولية والسعي وراء تحقيق حلم النهوض بالدولة، مشددا على ضرورة تضافر جهود التوعية لتحقيق خطط التنمية الشاملة، مؤكدا أهمية توفير البدائل للمواطنين من جهة الدولة بعدما تمّ منع البناء على الأراضي غير الزراعية، مشددًا على أنَّه وقت مطالبة المواطنين بعدم الاقتراب من الأراضي الزراعية، تمّ طرح أراضي بديلة بعواصم المحافظات أو بالأراضي المتاحة داخل المحافظة حتى ولو كانت تابعة للدولة، خاصة أنَّ تلك الأراضي الزراعية لم تعد تصلح للتواجد داخل الكتل السكنية.

توفير بديل متكامل

أوضح رئيس الجمهورية، خلال كلمته في حفل افتتاح عدد من مشروعات الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة: «قولنا هناخد الأراضي دي نبنيها، علشان نتيحها للمواطنين، علشان مقولهوش متبنيش وأنا مبوفرش بديل».

خطة بناء تستهدف 500 ألف وحدة

وأضاف الرئيس السيسي، أنَّ خطة البناء تستهدف 500 ألف وحدة، مشيرًا إلى أنَّ اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تحدث عن 108 آلاف وحدة جار العمل بها حاليا، مبينًا أنَّ الخطة سيتمّ تعميمها على مستوى الدولة بالكامل كلما توافرت أراضي، موضحا أنَّ قيمة الوحدة السكنية الواحدة تصل إلى 500 ألف جنيه، وعليه تكلفة الـ500 ألف وحدة تبلغ نحو 125 مليار جنيه، كما أن المليون وحدة تكلفتها 500 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنَّ «الوضع مش اقتصادي خالص بس بنحاول نحل بجد ونعمل وحدات زي الكتاب ما بيقول».