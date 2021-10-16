وزيرة التضامن: متوسط إنفاق الأسرة بالمناطق غير الآمنة 2670 جنيها شهريا.. وهي أسر ليست فقيرة جدا

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنَّ متوسط إنفاق الأسرة شهريًا في المناطق غير الآمنة 2670 جنيهًا، وهي أسر ليست فقيرة فقر مدقع ولكن دخلهم غير منتظم، مشددة على أن 45% يُنفق على الطعام، والباقي على أوجه الإنفاق الأخرى، لافتة إلى أن 73% منهم لديهم بطاقات تموينية.

نسبة الأمية في المناطق غير المطوّرة 41%.. و26% لم يذهبوا للمدارس

وأشارت وزيرة التضامن، في كلمتها خلال افتتاح مشروعات إسكان جديدة بديلة للمناطق غير الآمنة بمحافظة الجيزة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أنَّ نسبة الأمية في المناطق غير المطوّرة ضعف النسبة المعروفة على المستوى القومي، وتصل إلى 41%، ونحو 26% لم يذهبوا إلى مدارس على الإطلاق، و13% تسربوا من التعليم، ويجري التنسيق لدمجهم في برامج محو الأمية، موضحة أنَّ 70% من العمالة في هذه المناطق عمالة غير منتظمة، موضحة «أننا أمام تحدي الانتظام في العمل وتوفير فرص عمل لائقة لمن يعيشون في هذه المجتمعات.

نستثمر في حياة الإنسان والأسرة والمجتمع بآن واحد

وأوضحت نيفين القباج، إنَّ الدولة المصرية تبنت مبادئ العدالة وحقوق الإنسان منذ عام 2014، مع العمل على تنمية كل المناطق مثل مبادرة تطوير قرى «حياة كريمة»، مشددًة على أنَّ بناء الدولة لا ينفصل عن بناء الإنسان، والوزارة تعمل على الاستثمار في حياة الإنسان والأسرة والمجتمع في آن واحد، مشددة على أولوية الاستثمار في المناطق الأولى بالرعاية.

وأضافت «القباج»، أنَّ وزارة التضامن تدرس هذه المناطق وتعمل على تغييرها مجتمعيًا، مبينة أنَّه خلال الفترة الماضية انتهت الوزارة من تأثيث 20 ألفًا و572 وحدة سكنية، في 8 مناطق، ويجرى التنسيق مع المحافظين لتحديد مواعيد وآليات التسكين بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التي تسهم بنسبة 25% من التكلفة إلى جانب مساهمات بعض الجمعيات والمؤسسات الأخرى.

تصميم 3 نماذج للتسكين لترشيد استخدام المساحات

وتابعت وزيرة التضامن، أنَّه تمّ تصميم 3 نماذج للتسكين لترشيد استخدام المساحات، موضحة أنَّها كلها وفق المعايير الموضوعة، والتي لا تتفق مع المعايير يرفضونها، مشددًة على أنَّ هناك اتجاه لتوفير سكن آمن ومساحات خضراء، وبعض الأسر كانت تريد أن تعيش في مساكن بها مرافق وخدمات و«باب يتقفل عليهم»، لافتة إلى أنَّهم يقدمون كل المساعدات الممكنة لهم للتكيف مع المناطق الجديدة.