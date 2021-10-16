وزير الإسكان: عدد سكان المناطق غير الآمنة بمصر قبل 2014 وصل 20 مليونا

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن عدد سكان المناطق غير الآمنة بمصر قبل 2014 كان حوالي 14 مليون نسمة، وهذا الرقم يختلف من دراسة لأخرى، ويصل لـ20 مليونا وفقا لتصنيف أو تعريف المناطق غير الآمنة وغير المخططة والمناطق غير الرسمية، موضحا أن منهم 1.7 مليون نسمة كانوا يعيشون في 357 منطقة غير آمنة، و12 مليون نسمة كانوا يعيشون على مساحة 152 ألف فدان، «ماذا لو استمر الوضع.. ولم يحدث التدخلات التي جرت بعد 2014، منبها إلى أن هذه الأوضاع لو استمرت دون تدخل، فإن كانت المناطق الآمنة والتي كان بها على الأقل ما يقارب 3 ملايين نسمة والمناطق غير الآمنة كان يسكنها حوالي 15 مليون، ويضاف إلى ذلك مظاهر تدهور البيئة العمرانية والتعدي على الأراضي الزراعية.

وزير الإسكان: الدولة قررت تغيير الواقع

وأضاف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال حديثه بحفل افتتاح عدد من مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، «لو أخذنا في الاعتبار تعداد سكان مصر بالحضر وكان بين 40% لـ45% من تعداد سكان مصر كانوا سيعيشون بمناطق غير آمنة وغير مخططة.. وهو مشكلة كبيرة، ولكن الدولة أبت أن تستمر بهذا الشكل، وقررت تغيير الواقع، والقضاء على المناطق غير الآمنة، ووضعت خطة تطوير لبناء 250 ألف وحدة سكنية للانتهاء من المناطق غير الآمنة.

استراتيجية التطوير للحد من ظهور العشوائيات

وأوضح «الجزار» أن الدولة وضعت استراتيجية التطوير للحد من ظهور المناطق غير الآمنة ، واطلقت مبادرة سكن لكل المصريين، وتطوير عواصم المحافظات، وبرنامج الإسكان الاجتماعي الذي يقدم 1,8 مليون وحدة سكنية منفذ وجاري تنفيذها، بالإضافة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتمويل العقاري، ومنظومة الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، والكثير من المجهودات التي توفر الوحدة السكنية بشكل سابق للاحتياج، شارحا أنه بمجال المناطق الغير آمنة لم يعد يعيش أي مواطن بمناطق غير آمنة، وقال: «تم الانتهاء من إعادة تسكين 85% من سكان هذه المناطق، و15% لم يتم إعادة تسكينهم إلا أنهم يسكنون بمناطق آمنة، واخذو قيم ايجارية لحين الانتهاء من تسكينهم، حيث تجري تلك الأعمال بتكلفة 63 مليار جنيه، وبنهاية 2021 سيتم إعادة التسكين، ويكون الـ250 ألف وحدة سكنية تم إعادة تسكين المستهدفين بها.