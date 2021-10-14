وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة» في كوم إمبو

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، بمركز كوم امبو، بمحافظة أسوان، والتي يتولى تنفيذها الجهاز المركزي للتعمير، من خلال جهاز تعمير جنوب الصعيد، ويضم المركز 9 وحدات محلية، بها 26 قرية، بخلاف توابع تلك القرى.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن المشروعات المخططة والجاري تنفيذها بمركز إدفو، بمحافظة أسوان، تشمل، إنشاء 9 مجمعات لخدمات المواطنين، والتي تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية، وتُقدم 7 خدمات للمواطنين، وهي «سجل مدني – شهر عقاري – بريد – مكتب تموين – مكتب تضامن اجتماعي – وحدة محلية – مجلس محلي»، حيث تم تخصيص مساحات مناسبة لكل خدمة، ويتم تقديم الخدمات للجمهور من خلال المركز التكنولوجي، بما يحقق توفير الوقت والمجهود، وكذا إنشاء 10 مراكز شباب، وإحلال وتجديد 3 مراكز شباب، وتطوير ورفع كفاءة 18 مركز شباب، وتضم هذه المراكز، ملاعب، ومسطحات خضراء، ومنطقة ألعاب أطفال، ومبنى أنشطة رياضية، كما يتم إنشاء خدمات أخرى متنوعة.

إنشاء وتطوير 12 نقطة إسعاف و31 مركز شباب.. ومشروعات خدمية متنوعة

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير: تشمل الأعمال أيضاً إنشاء 13 كوبري سيارات على المجاري المائية، وتطوير وتوسيع 7 كباري سيارات، حيث يتم تحديد الأعمال بالتنسيق مع المختصين من وزارة الري، بما يحقق تنفيذ الأعمال المطلوبة، وعدم تأثر المجاري المائية بهذه الأعمال، وتحقق الكباري الربط المطلوب بين أجزاء القرية الواحدة، وبين القرى وبعضها، بجانب إنشاء 9 نقاط إسعاف، وتطوير 3 نقاط إسعاف أخرى لتحسين خدمات الإسعاف المُقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى إنشاء 9 مجمعات للخدمات الزراعية، وتُنفذ على مستوى الوحدات المحلية لتقديم الخدمة لباقي القرى والتوابع بالوحدة المحلية، وتضم «وحدة بيطرية – جمعية زراعية – مركز تجميع ألبان – مركز إرشاد» بما يساهم في تنمية هذه القرى.

تطوير وتدعيم شبكات الكهرباء

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن الأعمال بمركز كوم امبو، بمحافظة أسوان، تشمل تطوير وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة العامة بجميع القرى لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين في مجال الكهرباء والإنارة العامة، وتنفيذ مجمعات ورش صناعية «تضم ورشا حرفية، ومعرضاً لمنتجات الورش» على مستوى الوحدات المحلية، وكذا إنشاء وتطوير خدمات التضامن الاجتماعي، حيث تحدد وزارة التضامن الاجتماعي مطالب المشروعات من الوحدات الاجتماعية، ومراكز تنمية الأسرة، ومراكز التأهيل الاجتماعي، والتنسيق بشأن الأراضي المطلوبة للإنشاء الجديد ويقوم الجهاز بالتنفيذ، وإنشاء وإحلال منازل الأسر الأكثر احتياجاً بالقرى والتوابع «سكن كريم» بناء على بيان المستحقين الذي يتم إعداده من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى إنشاء ورفع كفاءة شبكة الطرق داخل القرى، والتي تربط القرى ببعضها لتسهيل حركة المواطنين، وسهولة الوصول للخدمات والمساهمة في تنمية القرى، ومن المخطط تنفيذ نحو 300 كم طرق داخل المركز، وسيتم بدء العمل بها بعد الانتهاء من تنفيذ شبكات المرافق بهذه الطرق.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، ومسؤولو الوزارة، قاموا مطلع شهر أكتوبر الجاري بتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بمركز كوم امبو، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصري.