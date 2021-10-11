وزير الإسكان يستعرض خطط تطوير المدخل الجنوبي للجيزة

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لاستعراض البدائل المقترحة لمشروع إعادة تخطيط وتطوير المدخل الجنوبي لمدينة الجيزة، والذي يهدف للربط والتكامل مع المشروعات التنموية الكبرى في النطاق المحيط، والاستغلال الأمثل للأراضي المتاحة على الواجهة النيلية، والمحاور الرئيسية، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، والمجموعة الاستشارية للمشروع.

مركز نقل جماعي بمنطقة المنيب

وأكد وزير الإسكان، في بيان عنه، أنّ المشروع يهدف أيضا لربط منطقة المدخل الجنوبي للجيزة بالمحاور الرئيسية المحيطة، وإنشاء مركز نقل جماعي بمنطقة المنيب لحل مشكلة منظومة النقل والمواقف العشوائية، وما تسببه من اختناقات مرورية بتلك المنطقة، وإنشاء مراكز إدارية وخدمية تلبي احتياجات المواطنين.

مخطط تطوير المدخل الجنوبي لمدينة الجيزة

وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء المجموعة الاستشارية، مخطط تطوير المنطقة، ومقترح استعمالات الأراضي، ومحاور الحركة، ومقترحات الحلول المرورية، والتعامل مع مواقف وسائل المواصلات المختلفة، من أجل تيسير الحركة المرورية، بجانب استعراض الأنشطة والمشروعات السكنية والخدمية المقترح تنفيذها.