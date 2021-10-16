وزيرة التضامن: 47% من نساء المناطق غير الآمنة سيدات ناجحات في عملهن

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنَّ هناك بارقة أمل شديدة في الأجيال الصاعدة والشابة بين الأسر المنتقلة من المناطق غير الآمنة إلى مناطق حضارية جديدة، مشددة على أنَّ الاستثمار فيها يدر عائدًا أكبر، ولكن الأجيال الأكبر سنًا يمثل تغيير أفكارها تحديًا كبيرًا.

33% من الأسر بالمناطق غير الآمنة تزوجت فيها الفتيات بسن أقل من 18 سنة

ولفتت وزيرة التضامن، في كلمتها خلال افتتاح مشروعات جديدة للمناطق غير الآمنة بمحافظة الجيزة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أنَّهم يعملون على 12 قضية تعطل التنمية في مصر، أبرزها الصحة، خاصة صحة الأم والطفل، والنظافة، والتعاطي والإدمان، والزواج المبكر، والمشاجرات، مبينة أنَّهم يطلقون حملات توعية منها «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» تستهدف 4.5 مليون أسرة في قرى «حياة كريمة»، وهي لا تستهدف الوعي فقط، ولكن الوعي والخدمة حيث يوفرون عيادات صحة إنجابية وحضانات وغيرها.

وأضافت «القباج»، أنَّ 33% من الأسر التي تم بحثها كانت النساء فيها تزوجت في سن أقل من 18 سنة، وهذا يعني أن الأجيال القديمة بها زواج مبكر، ولكن 95% من الأجيال الجديدة يرون أن سن الزواج الصحيح من 20 سنة إلى 25 سنة.

98% أصبحنّ يلدن في أماكن صحية مؤمنة

وتابعت وزيرة التضامن، أنه في مسألة ختان الإناث فإن 31% أدلوا صراحة بإجراء هذه العمليات، ولكن 68% من الأسر تحت 30 سنة أفادوا بأنَّهم لن يجروا هذه العمليات، أما الصحة الإنجابية فإنهم يعملون مع وزارة الصحة، و98% أصبحنّ يلدن في أماكن صحية مؤمنة، وبالنسبة للتربية الإيجابية فإن 45% من السيدات تستخدم أسلوب الضرب في تربية الأطفال، ويعملون على توعية الأسر بشكل إيجابي، وهناك إقبال بنسبة 37.5% زيادة على هذه الخدمة.

وأشارت إلى أنَّ 47% من النساء في هذه المناطق يعملن وهن سيدات ناجحات، وثلث السيدات لم يتدربن من قبل، ويجري تشجيعهن على العمل، مشددة على أنَّ الوزارة توسعت أيضًا في إنشاء أماكن تأهيل ذوي الهمم، وهناك إقبال على الحضانات ولذلك يجري التوسع في إنشاءها، حيث تؤثر على سلوك الطفل في غضون شهور، أما الهجرة غير الشرعية فهي ليست موجودة في هذه المناطق، مؤكدة أنهم يعملون مع جمعيات المجتمع المدني، والمؤسسات الدينية، والجهات الحكومية مثل وزارات الثقافة والشباب والاتصالات.

وكشفت أنَّ الوزارة تعمل على أنشطة أخرى مثل محو الأمية ومسرح الشارع، لتوعية المواطنين بهذه القضايا، كما يجرى التوعية بمشاكل الإدمان والتعاطي، لافتة إلى أنَّه جرى إنشاء 4 عيادات في هذه المناطق منها واحدة للنساء، أما على مستوى الجمهورية تمّ تلقي 5 آلاف طلب خلال الـ7 أشهر الماضية، كما جرى خدمة نحو مليون و600 ألف أسرة في كل الخدمات.