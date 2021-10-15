«التضامن»: بدء صرف «تكافل وكرامة» لـ3.8 مليون أسرة بقيمة مليار ونصف المليار جنيه شهريا

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بصرف مساعدات برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» عن شهر أكتوبر للمستفيدين من البرنامج، على أن يبدأ الصرف من مكاتب البريد المصري غدا السبت الموافق 16 أكتوبر 2021، أما المستفيدون الذي استخرجوا بطاقات «ميزة» البنكية، يمكنهم الصرف بدءًا من اليوم الجمعة، من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة لوزارة المالية أو التابعة لشركة بنوك مصر والمميزة برقم 123، وذلك طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.

قيمة المعاشات الشهرية لمستفيدي «تكافل وكرامة»

ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، ما يزيد على 3.8 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا، حيث تبلغ قيمة الدعم المستحق شهريًا لمستفيدي «كرامة» ما يزيد على 597 مليون جنيه بواقع 450 جنيهًا للمسنين ومثلها للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يحصل مستفيد كرامة من الأيتام على 350 جنيهًا.

500 جنيه شهريا متوسط الصرف لمستفيدي «تكافل»

المستفيدون من برنامج «تكافل» فتزيد تكلفة الصرف لهم على 974 مليون جنيه شهريا، حيث يبلغ متوسط الصرف للأسرة المستفيدة حوالي 500 جنيه شهريا.

استبدال بطاقات الدعم النقدي «تكافل وكرامة» ببطاقة ميزة بـ8 محافظات

وفي إطار سياسة الشمول المالي التي تنتهجها الوزارة والتي تشجعها الدولة منذ أكثر من عام، نفذت وزارة التضامن الاجتماعي المرحلة الأولى من استبدال بطاقات الدعم النقدي «تكافل وكرامة» ببطاقة ميزة البنكية في 8 محافظات، تشمل بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، ومرسى مطروح، معلنة بدء استخراج المرحلة الثانية من بطاقات «ميزة» في نوفمبر المقبل.

ويبدأ عملاء برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة بكافة فروع بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة للماكينات التابعة لغيرها من البنوك المنتشرة على مستوي الجمهورية، وجميع مكاتب البريد، كما يمكنهم إجراء جميع المعاملات الحكومية والشراء من المولات التجارية.

غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية الصرف

وشكلت وزيرة التضامن الاجتماعي، غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري، لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة.

كما أوضحت «القباج»، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستتواصل على مدار الساعة مع كافة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري؛ لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم، مع تقديم كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا.