بريد الوطن .. تكافل وكرامة لأسرة معدمة يا وزيرة التضامن

أنا سيدة متزوجة من رجل أرزقى، ولدينا ثلاثة أبناء يدرسون فى مراحل التعليم المختلفة، ولا نملك أى مصدر رزق ثابت أو دخل منتظم، وزوجى ليس له أى تأمينات أو معاش من جهة حكومية، وتعبنا ونحن نتردد على مكتب الشئون الاجتماعية بالدرب الأحمر، حيث نسكن لنطلب معاش تكافل وكرامة، ولكن لم نحصل على أى شىء، ما يشعرنى باليأس والإحباط، رغم أننا فى أمس الحاجة لهذا المعاش الذى تمنحه الدولة لذوى الحاجة، أناشد السيدة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، توجيه المسئولين فى مكتب التضامن بالدرب الأحمر لإجراء بحث اجتماعى لحالتى والتأكد من احتياجى لمعاش تكافل وكرامة فى أقرب وقت ممكن.

نسمة صابر عبدالمطلب - الدرب الأحمر - القاهرة

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