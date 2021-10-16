السيسي: «لو كنا بنفسد ونخرب.. ربنا مش هيساعدنا»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، متحدثا عن جهود الدولة في القضاء على المناطق غير الآمنة ونقل مواطنيها إلى أماكن تحقق لهم الحياة الكريمة: «الله لا يصلح عمل المفدسين، ولو كنا بنفسد ونضيع ونخرب مش هيساعدنا، ولكن لو كنا عايزين ندخل السرور والسعادة، هيساعدنا.. وهذا ليس وجبة فقط نقدمها لهم، ولكن نعيشهم عمر كامل هنا هو وأولاده، وده تغيير تاني خالص».

السيسي: «بمشي كتير في البلد لوحدي.. كل ما أمشي أقول لسة بدري»

وأضاف السيسي، في كلمة خلال افتتاح مشروعات جديدة للمناطق غير الآمنة بمحافظة الجيزة: «أنا بمشي كتير في البلد لوحدي، وكل ما أمشي أقول لسة بدري، والدكتور مصطفى مدبولي بيزعل مني، ويقول (طب هعمل إية يعني).. لا أنتوا لازم تطلقوا برنامج أكبر من كدة للانتهاء من هذه القضية ونشيل الكلام القديم ده، ونبقى فعلا غيرنا حياة الناس، وإحنا اتفقنا على إنشاء مناطق خدمات وحرفية لتوفير فرص عمل لمن يعيشون في هذه المنطقة».

يذكر أنه جرى إدراج منطقة سن العجوز ضمن المناطق غير الآمنة والتي لها أولوية عاجلة لنقل مواطنيها وتوفير مساكن حضارية بديلة لهم بناء علي تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن، في إطار توجهات الدولة نحو الإنتهاء من كافة المناطق غير الآمنة وتوفير سكن حضاري لقاطنيها.

المشروع يحمل طابع حديث، وأقيم لصالح سكان منطقة «سن العجوز»، على أعلى مستوى ومزود بكافة الخدمات الأساسية والبنية التحتية لتسهيل سبل المعيشة لمواطني سن العجوز، فضلاً عن تزويدها باحتياجات قاطنيها، وذلك استكمالا لما بدأته القيادة السياسية في مجال تطوير المناطق غير الآمنة وتسكين قاطنيها بوحدات حضارية لتوفير البيئة التي تليق بالمواطن المصري في كافة المحافظات لإتاحة بيئة صحية آمنة.