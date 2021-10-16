رئيس التحرير

محمود مسلم

الوزراء: مصر تحتل المركز الأول إفريقيًَا في إنتاج الحديد والصلب

كتب:

الوطن
01:11 م | السبت 16 أكتوبر 2021
الحديد والصلب

الحديد والصلب

أصدر مركز معلومات مجلس الوزراء، انفوجرافا كشف فيه أن مصر من أهم الدول المصنعة للحديد والصلب في القارة الإفريقية. 

مصر تحتل المركز الأول إفريقيًَا في إنتاج الحديد والصلب

واحتلت مصر بحسب الانفوجراف الصادر اليوم السبت، المركز الأول من حيث إنتاج الحديد والصلب في إفريقيا، كما جاءت في المركز الـ 21 على مستوى العالم.

يذكر أن، إنتاج مصر من الصلب وصل لـ7.8 ملايين طن عام 2019، وتمثل مصر 22% من القيمة المضافة للصناعات التحويلية بقارة إفريقيا.

اقرأ المزيد:

القوى العاملة في أسبوع.. تعويض عمال الحديد والصلب وتعيين 3 آلاف شاب

توقيع اتفاقية لتعويض عمال «الحديد والصلب» بحد أدنى 225 ألف جنيه

صرف 14 ألف جنيه عن كل سنة خدمة لعمال شركة الحديد والصلب 

وزير قطاع الأعمال يعلن موعد صرف التعويضات لعمال شركة الحديد والصلب