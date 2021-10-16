الوزراء: مصر تحتل المركز الأول إفريقيًَا في إنتاج الحديد والصلب

أصدر مركز معلومات مجلس الوزراء، انفوجرافا كشف فيه أن مصر من أهم الدول المصنعة للحديد والصلب في القارة الإفريقية.

مصر تحتل المركز الأول إفريقيًَا في إنتاج الحديد والصلب

واحتلت مصر بحسب الانفوجراف الصادر اليوم السبت، المركز الأول من حيث إنتاج الحديد والصلب في إفريقيا، كما جاءت في المركز الـ 21 على مستوى العالم.

يذكر أن، إنتاج مصر من الصلب وصل لـ7.8 ملايين طن عام 2019، وتمثل مصر 22% من القيمة المضافة للصناعات التحويلية بقارة إفريقيا.