القوى العاملة في أسبوع.. تعويض عمال الحديد والصلب وتعيين 3 آلاف شاب

شهد حصاد الأسبوع الحالي لـ وزارة القوى العاملة، العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة من 24 سبتمبر الماضي وحتى 30 سبتمبر 2021، ومن أبرزها قيام وزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، بتوقيع اتفاقية عمل جماعية بين شركة الحديد والصلب المصرية «تحت التصفية»، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، بشأن مستحقات العاملين في الشركة بعد التصفية.

1989 منحة للتدريب على وظائف المستقبل

وفي كلمته قبل توقيع الاتفاقية، أعرب وزير القوى العاملة عن بالغ شكره لوزير قطاع الأعمال ورئيس النقابة العامة واللجنة النقابية وكل العاملين بالشركة لما وصلوا إليه من اتفاق يرضي العاملين، ويكون متوازن بالنسبة لقطاع الأعمال العام، في فترة بلغت حوالي 6 أشهر من العمل المتواصل، والذي اتسمت فيه النقابة العامة بالمرونة والتفهم لما فيه مصلحة للمناخ العام في الفترة القادمة.

ومن جانبه أشار وزير قطاع الأعمال، إلى أن هذا الحدث يعتبر استثنائيا، حيث أنه في خلال 3 سنوات ونصف السنة تم إغلاق 3 شركات، بينما تم تطوير 117 شركة أخرى، مؤكداً أن قرار الإغلاق لا يؤخذ إلا بعد دراسة متأنية، واستنفاد كل الحلول الخاصة بالاستمرار، مقدما الشكر لكل من كان له دور في هذا الملف حتى تخرج الاتفاقية بهذا الشكل.

تعيين 3 آلاف شاب وصرف 8.2 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة

وأوضحت الاتفاقية أنه في ضوء الخسائر المتلاحقة التي حققتها شركة الحديد والصلب المصرية والتي تجاوزت أكثر من 8,5 مليار جنيه حسبما هو وارد بميزانيتها في 30 يونيو 2020 ووفقا للتقارير التي أوصت بعدم جدوى استمرار الشركة واستحالة تصحيح مسارها اقتصاديا وماليا وفنيا، وانطلاقا من ذلك، فقد أصدرت الجمعية العامة غير العادية للشركة قرارا بجلستها المنعقدة بتاريخ 11 يناير 2021 بالموافقة على حل الشركة وتصفيتها وتعيين مصفي عام لها.

وألزمت الاتفاقية بدفع مبلغ مقطوع قيمته 14 ألف جنيه لكل عامل من العاملين بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية، بحد أقصى 450 ألفا، مضافا إليها مستحقات المقابل النقدي لرصيد الإجازات وذلك على آخر أجر شهري شامل تم صرفه للعامل في 30 ديسمبر 2020، «الشهر السابق لصدور قرار التصفية».

كما ترأس «سعفان» وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، الاجتماع الثلاثي الرابع لمشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر، بحضور جمال أغماني الاستشاري الدولي بالمنظمة، وبمشاركة أكثر من 60 من ممثلي الهيئات الثلاثية المكونة لمنظمة العمل الدولية «الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، ومنظمات أصحاب العمل، والنقابات العمالية»، بالإضافة إلى خبراء المنظمة.

وفي كلمته، قال الوزير إن عام 2016 كان محورا لتغيير الأمور القديمة التي تبعت قانون 35 لسنة 1976، وأصبح هناك مناخ جديد، ومائدة نجتمع عليها جميعا لتبادل الآراء والأفكار حول ما يمكن تحقيقه لخدمة المصالح المشتركة للأطراف الثلاثة نستطيع من خلاله خدمة مجتمع العمال الذي يملك تمثيل حقيقي على أرض الواقع، أما ما دون ذلك فهو غير موجود.

وأوضح مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر يقدم الدعم لأكثر من 50 شركة مصدرة ومسجلة ببرنامج العمل الأفضل تعمل في مجال صناعة الملابس الجاهزة ويعمل بها 20,577 عاملة وعامل، بينهم 45% من العاملات من أجل تحسين الامتثال لمعايير العمل الدولية وتشريعات العمل الوطنية من خلال 247 زيارة إرشادية واستشارية و52 زيارة تقييمية لقياس مدى الامتثال.

تحويل 3.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

وشهد «سعفان»، بديوان عام الوزارة، مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة القوى العاملة وشركة سيسكو مصر، بشأن توفير 10 آلاف منحة تدريبية مجال تكنولوجيا المعلومات لشباب خريجي الجامعات لتنمية المواهب بالمهارات الرقمية وتصميم شبكات الكمبيوتر.

وشارك وزير القوى العاملة، في حفل تخريج 239 طالبا وطالبة من خريجي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وقدّم منحا تدريبية مجانية لجميع الطلاب الخريجين على برامج متخصصة تتعاون فيها الوزارة مع 4 شركات عالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهندسة، فضلاً عن تقديم 1000 منحة تدريبية مجانية لنقابة المهندسين.

إعداد دراسة عن مستقبل الوظائف في مصر

وكشف وزير القوى العاملة، عن أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد دراسة شاملة عن مستقبل الوظائف في مصر خلال العشرين سنة المقبلة، خاصة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، واقتحام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي قطاعات الإنتاج المختلفة.

وافتتح وزير القوى العاملة، والدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، عيادات للتأمين الصحي بالجامعة، وذلك على هامش زيارة الوزير لمحافظة الشرقية لحضور المجلس الدوري بجامعة الزقازيق.

وقال الدكتور عثمان شعلان، رئيس الجامعة، إن هذا الافتتاح يأتي في إطار توجه الدولة المصرية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على كافة المواطنين، فضلا عن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الطبية.

كما شارك وزير القوى العاملة في الاجتماع الدوري لمجلس جامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور عثمان شعلان، وأعلن عن تقديم 250 منحة تدريبية على وظائف المستقبل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لخريجي الهندسة والحاسب الآلي أو الطلاب بالسنة النهائية، و500 منحة في نفس المجال لخريجي الكليات النظرية مثل الآداب والحقوق والتجارة الراغبين في دخول مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من طلاب جامعة الزقازيق.

كما التقى «سعفان»، عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة، لمناقشة استعداد النقابة لخوض دورة الانتخابات النقابية القادمة 2022.

التعاون بين وزارة القوى العاملة المصرية اتحاد العمال الكيني

والتقى وزير القوى العاملة، فرانسيس أتولي، رئيس اتحاد عمال كينيا ورئيس منظمة وحدة النقابات الإفريقية، لبحث سبل التعاون والتنسيق بين النقابة واتحاد العمال الكيني، واستحداث آليات من شأنها تعزيز العلاقة بين البلدين وخدمة العمالة المصرية والكينية، فضلا عن وضع خطة لإقامة المشروع الزراعية المشتركة تحت رعاية وزارة القوى العاملة.

واقترح الوزير على رئيس اتحاد عمال كينيا، عمل مشروع زراعي مشترك بين نقابة العاملين بالزراعة في مصر ومثيلتها في كينيا، أو مع اتحاد العمال، لتحقيق تعاون أفريقي - أفريقي، مع الاستعانة بالعمالة المصرية في هذا المشروع، والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال.

كما التقى «سعفان»، ماسيمليانو فالنتي، مدير الموارد البشرية والخدمات بشركة أيوك للنفط (IEOC) التابعة لشركة إيني الإيطالية، والتي تعمل في مجال البحث والاستكشاف عن النفط في مصر، وذلك لبحث سبل التعاون بين الوزارة والشركة في مجال التدريب على السلامة والصحة المهنية للفنيين والمهندسين الراغبين في العمل بالشركات في قطاع البترول.

وأشار الوزير إلى أن عملية التدريب سيتم إعدادها لتأهيل الفنيين وغيرهم من الشباب، للالتحاق بفرص عمل داخل مصر أو خارجها، وتوفير فرص عمل جديدة، من خلال بروتوكول تعاون مع العديد من الشركات.

برنامج تدريبي للعاملين في أسقفية الخدمات

ونظمنت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، متمثلة في أسقفية الخدمات، برنامج تدريبي للعاملين بالأسقفية للتوعية بالسلامة والصحة المهنية وخطط الطوارئ، وذلك على مدى يومين لعدد يتراوح من 45 إلى 55 موظفا.

وعلى جانب آخر، عقدت وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، ورشة عمل في إطار مبادرة «مهارتك أساس مهنتك»، لتعزيز ريادة الأعمال وتوظيف الشباب وخلق فرص العمل لهم، لوضع خطة تطوير الخطة التدريبية لمراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، والمراكز الثابتة والمتنقلة في محافظات صعيد مصر.

وتابع وزير القوى العاملة، سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهني بالمحافظات، فضلا عن التدريب بالوحدات المتنقلة، وذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى إطلاق وحدات تدريب متنقلة ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك» في قرى ونجوع المحافظات، تهدف إلى الوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

وقال علي حامد الزقم، مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية، إن المديرية عقد دورات تدريبية في مجالات التفصيل والخياطة والكهرباء والسباكة بالورشة المتنقلة بالمحافظة بزاوية الناعورة في المنوفية، وذلك لمدة سبعة أشهر.

وأعلن وزير القوى العاملة أن مبادرة «سلامتك وصحتك تهمنا»، تتولى تنفيذها الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة، وتهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل جميع أنحاء الجمهورية، لتصحيح أوضاع السلامة على الأرض داخل جميع المنشآت أيا كان نوعها بالتعاون مع أصحاب المنشآت.

استعادة مستحقات مصريين غادروا الأردن

وشمل حصاد الأسبوع تعيين 3 آلاف و889 شابا في 6 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات المنيا والسويس والأقصر وبورسعيد وجنوب سيناء وأسوان، بلغت 8 ملايين و287 ألفاً و13 جنيها، والتفتيش على 1719 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن استخراج 2458 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 2458 عاملا.

كما أعلن وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في عمان بالأردن، استطاع تحويل القائمة الـ 50 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 271 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا، وبلغت 250 ألفاً و786 دولاراً، أي ما يعادل 3 ملايين و930 ألف جنيه مصري تقريبا.

ونجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في تسوية مستحقات المواطن المصري «خالد. ع. أ.ع. أ»، وبلغت إجمالي مستحقاته 25 ألفا و200 ريال سعودي، أي ما يوازي 105 آلاف و588 جنيها مصريا تقريبا.