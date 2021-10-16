10 معلومات عن السيناريست كرم النجار بعد وفاته

رحل ظهر اليوم السيناريست الكبير كرم النجار، بعد صراع مع المرض، بعدما تجاوزت أعماله الـ 40 عملاً فنياً، حسبما أكد منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية لـ«الوطن»، أن وفاة السيناريست الكبير كرم النجار، أمرًا حزينًا للوسط الفني، ولكنه سيخلد بأعماله، مشيرًا إلى عدم وجود أي تفاصيل تخص موعد الجنازة أو العزاء حتى الآن.

أبرز معلومات عن السيناريست الكبير كرم النجار

- السيناريست كرم النجار تخرج في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية.

- أول عمل قدمه للتليفزيون المصرى، لم يصور فى البداية ولكن جرى تصويره بعد عدة أعمال أخرى.

- قدم سهرة «فراغ»، وأصبح مؤلفًا تلفزيونيًا وحصل على 6 جنيهات فى النصف ساعة وكانت تعادل ضعف أجر الإذاعة.

- كانت بدايته من خلال مسلسل «اﻹنسان والجبل» عام 1969.

أهم أعمال السيناريست كرم النجار

- قدم بعدها عشرات الأعمال مابين السينما والتلفزيون، ومن أبرز أعماله فيلم «الصرخة» مع الفنان نور الشريف عام 1991.

- ومن أبرز مسلسلاته «الرقص على سلالم متحركة، الأصدقاء، بابا نور».

- تم تكريمه بمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته رقم 67، فبراير 2019، وذلك عن مجمل أعماله، ودوره المؤثر في كتابة الدراما والسينما المصرية.

- تحدث كرم النجار عن أول ممثل أحب أداءه التمثيلى وهو الفنان حسين رياض الذى كان مبدعًا فى تقديم أدوار الأب.

- قدم أكثر من 40 عملاً فنياً، من بينها فيلم صراع الأحفاد، الصرخة، ومسلسل الأصدقاء، وعائلة شمس.

- أول عمل قدمه للسينما كان فيلم «الصرخة» من بطولة الفنان الراحل نور الشريف.